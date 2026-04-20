Khởi đầu cuộc cách mạng

Theo tờ The Verge, thị trường smartphone đang chứng kiến một nghịch lý thú vị: Viên pin bên trong ngày càng lớn, trong khi thân máy lại có xu hướng mỏng nhẹ đi. Tuy nhiên, việc bạn có được tận hưởng tiến bộ này hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu của bạn.

Chìa khóa của phép màu này chính là sự xuất hiện của pin silicon-carbon. Công nghệ này cho phép nén nhiều dung lượng hơn vào một đơn vị pin (cell pin) có cùng kích thước vật lý. Hãy nhìn vào Honor Power: viên pin 8.000mAh của nó cung cấp năng lượng còn dồi dào hơn cả một số mẫu iPad.

Ở một góc nhìn khác, công nghệ này giúp thu nhỏ tối đa kích thước cell pin mà vẫn giữ nguyên dung lượng, điển hình là Oppo Find N5. Đây là mẫu điện thoại gập có độ mỏng kinh ngạc tương đương Galaxy Z Fold 7 của Samsung, nhưng lại sở hữu viên pin 5.600mAh, con số vốn chỉ dành cho những "quái vật" flagship dòng Ultra.

Không chỉ Honor hay Oppo, hàng loạt "ông lớn" như Huawei, Xiaomi, Vivo, OnePlus cho đến những tân binh như Nothing đều đã nhập cuộc. Thậm chí, công nghệ này đã len lỏi vào các thiết bị đeo Whoop từ năm 2021 và các nhà sản xuất xe điện từ General Motors đến Porsche cũng đang đổ hàng tỷ USD đầu tư.

Thế nhưng, có một khoảng trống lớn trong danh sách này: Apple, Samsung và Google, ba thế lực thống trị thị trường Mỹ, vẫn chưa hề mặn mà với công nghệ pin mới. Đây là một điều đáng tiếc, bởi từ những chiếc điện thoại gập của Samsung đến mẫu iPhone Air siêu mỏng sắp ra mắt, tiềm năng ứng dụng của pin silicon-carbon là cực kỳ rõ rệt.

Tại sao lại là Silicon-Carbon?

Cần phải làm rõ rằng "pin silicon-carbon" không thay thế pin lithium truyền thống mà thực chất là một bước tiến hóa của chúng. Về cơ bản, pin gồm hai phần chính: cực dương và cực âm. Dòng điện được tạo ra nhờ sự dịch chuyển của các ion giữa hai cực này.

Trong khi hầu hết pin hiện nay dùng graphite (than chì) làm cực âm, thì pin silicon-carbon sử dụng hỗn hợp giữa silicon và graphite. Silicon có mật độ năng lượng cao gấp gần 10 lần so với graphite.

Vì vậy, chỉ cần một lượng nhỏ silicon cũng tạo nên sự khác biệt khổng lồ. Mẫu Magic V5 của Honor hiện dẫn đầu khi thay thế được 15% graphite bằng silicon, trong khi các đối thủ khác thường dừng lại ở mức 5%.

Nhiều silicon hơn đồng nghĩa với pin "trâu" hơn trong một không gian hẹp hơn. Tuy nhiên, các hãng không thể thay thế hoàn toàn 100% silicon vì một rào cản chí mạng: tuổi thọ.

Khi sạc, cực âm graphite chỉ giãn nở nhẹ, nhưng silicon lại phình to hơn rất nhiều khi hấp thụ ion lithium. Qua hàng trăm chu kỳ sạc-xả, sự co giãn quá mức này sẽ tàn phá cấu trúc bên trong, khiến pin chai nhanh hơn, "căn bệnh" kinh niên mà người dùng smartphone nào cũng lo sợ.

Silicon giúp pin đậm đặc hơn, nhưng lại kém bền hơn. Vì chiếc điện thoại đầu tiên dùng công nghệ này là Honor Magic 5 Pro mới chỉ ra mắt từ 2023, chúng ta vẫn chưa có đủ dữ liệu thực tế để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề này sau nhiều năm sử dụng.

Đây có lẽ là lý do chính khiến Apple, Samsung và Google vẫn còn "án binh bất động". Cả ba đều lấy sự ổn định và hỗ trợ lâu dài làm kim chỉ nam, nên việc đánh cược vào một loại pin có thể "hụt hơi" sớm là một bước đi mạo hiểm.

Bên cạnh đó là các quy định khắt khe của EU, yêu cầu pin phải giữ được 80% dung lượng sau 800 chu kỳ sạc. Dù nhà sản xuất Group14 khẳng định pin silicon của họ đạt chuẩn, các gã khổng lồ công nghệ vẫn chọn cách tiếp cận thận trọng.

Ngoài ra, quy định vận chuyển quốc tế cũng là một rào cản vô hình. Pin có năng lượng trên 20Wh (khoảng 5.400mAh) sẽ bị dán nhãn "hàng hóa nguy hiểm", khiến chi phí vận chuyển đường hàng không tăng vọt.

Điều này giải thích tại sao Nothing Phone 3 ở Ấn Độ có pin 5.500mAh nhưng bản châu Âu lại bị cắt giảm xuống 5.150mAh để "né" phí.

Tương lai công nghệ này sẽ đi về đâu?

Sau hai năm thương mại hóa, thế giới đang bước vào giai đoạn kiểm chứng độ bền thực tế của pin silicon-carbon. Nếu kết quả khả quan, chúng ta sẽ thấy một cuộc bùng nổ thực sự.

Tỷ lệ silicon trong cực âm chắc chắn sẽ được đẩy lên 20% và cao hơn nữa. Khi đó, những viên pin 7.500mAh như trên Oppo Find X9 Pro hay thậm chí là "con quái vật" 10.000mAh trên Honor Power 2 (tương đương một viên sạc dự phòng) sẽ không còn là chuyện viễn tưởng.

Ở phía ngược lại, những mẫu máy siêu mỏng như iPhone Air hay Galaxy S25 Edge phiên bản "nhái" từ Trung Quốc chắc chắn sẽ sở hữu viên pin lớn hơn hàng chính hãng trong khi độ mỏng vẫn tương đương.

Câu hỏi lớn nhất lúc này là: Khi nào Apple, Google và Samsung mới chính thức nhập cuộc? Có lẽ họ đang chờ đợi những công nghệ bổ trợ giúp giảm thiểu sự giãn nở của silicon xuống mức tối thiểu, giống như cách họ đã vô cùng thận trọng với công nghệ sạc nhanh.

Đặc biệt là Samsung, sau bài học xương máu Note 7 cách đây 9 năm, họ chắc chắn sẽ không đánh đổi uy tín để lấy những con số dung lượng hào nhoáng nhưng đầy rủi ro.

*Nguồn: The Verge ﻿