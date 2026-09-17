Pin 800 mAh, màn hình 5.000 nit, Galaxy Watch Ultra2 có đáng để lên đời?

Pin 800 mAh, màn hình 5.000 nit, khả năng lặn chuyên sâu, Galaxy Watch Ultra2 mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Thị trường đồng hồ thông minh cao cấp đang liên tục chứng kiến những cải tiến về cảm biến sức khỏe, thời lượng pin và khả năng theo dõi thể thao. Với người đang sở hữu một chiếc đồng hồ vẫn hoạt động tốt, mỗi thế hệ mới lại đặt ra câu hỏi về giá trị thực tế của việc nâng cấp.

Galaxy Watch Ultra2 là một trường hợp đáng chú ý. Samsung trang bị cho mẫu đồng hồ này pin 800 mAh, màn hình sáng tối đa 5.000 nit, khả năng chống bụi IP69K cùng các tính năng phục vụ chạy địa hình và lặn. Những cải tiến này mở rộng trải nghiệm sử dụng, đồng thời đặt ra bài toán lựa chọn phù hợp với nhu cầu của từng người dùng.

Những nâng cấp nào thực sự đáng tiền?

Theo Samsung, Galaxy Watch Ultra2 có pin 800 mAh, tăng 35% so với thế hệ trước. Màn hình đạt độ sáng tối đa 5.000 nit, mức cao nhất từng xuất hiện trên dòng Galaxy Watch. Thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon Wear Elite, đồng thời bổ sung các tính năng phục vụ hoạt động thể thao ngoài trời.

Trong số này, pin là yếu tố có thể tạo ra khác biệt rõ rệt với những người thường xuyên vận động trong thời gian dài. Khi chạy bộ đường dài, đạp xe hoặc đi trekking, thời lượng sử dụng ảnh hưởng đến khả năng duy trì GPS, theo dõi vận động và ghi nhận dữ liệu sức khỏe. Dung lượng pin lớn hơn cũng tạo thêm điều kiện để người dùng theo dõi giấc ngủ mà không cần sạc quá thường xuyên.

Nguồn ảnh: Samsung

Nguồn ảnh: Samsung

Mức tăng 35% về dung lượng pin không đồng nghĩa thời lượng sử dụng thực tế cũng tăng tương ứng. Khả năng hoạt động còn phụ thuộc vào GPS, độ sáng màn hình, kết nối và các tính năng theo dõi được kích hoạt. Vì vậy, thời lượng pin trong những tình huống sử dụng cụ thể sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu quả của nâng cấp này.

Màn hình 5.000 nit hướng đến khả năng hiển thị trong điều kiện ánh sáng mạnh, chẳng hạn khi chạy bộ hoặc đạp xe ngoài trời. Với người thường xuyên tập luyện dưới nắng, việc xem bản đồ hay dữ liệu vận động thuận tiện hơn có thể mang lại giá trị thiết thực. Trong khi đó, người chủ yếu sử dụng đồng hồ trong nhà có thể ít khai thác mức độ sáng tối đa này.

Theo The Verge, Galaxy Watch Ultra2 có giá khởi điểm 699,99 USD tại Mỹ, cao hơn 50 USD so với thế hệ đầu. Thiết bị cũng có thân máy mỏng hơn dù được trang bị pin lớn hơn. Những thay đổi này cho thấy Samsung tiếp tục điều chỉnh cả cấu hình lẫn thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng.

Ngoài ra, Galaxy Watch Ultra2 được thiết kế để phục vụ các hoạt động như chạy địa hình, đạp xe và đi bộ đường dài. Tính năng chạy địa hình cho phép theo dõi độ cao, tiến độ leo dốc và tác động của địa hình, hỗ trợ người tập kiểm soát cường độ vận động.

Tính năng Nutrition Alert thì cung cấp hướng dẫn bổ sung nước theo thời gian thực, dựa trên ước tính lượng mồ hôi mất đi. Tính năng này mở rộng vai trò của đồng hồ từ ghi nhận dữ liệu sang hỗ trợ người dùng điều chỉnh quá trình tập luyện. Tuy nhiên, đây vẫn là kết quả ước tính, không phải phép đo trực tiếp lượng nước hay chất điện giải đã mất.

Với người lặn, Ultra2 đạt chứng nhận EN13319, có thể theo dõi độ sâu, thời gian lặn và nhiệt độ nước. Samsung cho biết ứng dụng Ultra2 Diving, được phát triển cùng thương hiệu thiết bị lặn Mares, dự kiến bổ sung khả năng theo dõi tốc độ lên xuống và giới hạn lặn an toàn vào cuối năm nay.

Bên cạnh thể thao, thiết bị còn tích hợp Sleep Apnea, Vitals và Hearing, mở rộng khả năng theo dõi giấc ngủ, nhận diện những thay đổi ở các chỉ số sức khỏe nền tảng và cảnh báo tiếng ồn vượt ngưỡng an toàn. Các tính năng này giúp đồng hồ đáp ứng nhiều nhu cầu hơn trong sinh hoạt thường ngày, dù dữ liệu theo dõi không thay thế cho chẩn đoán y khoa.

Nguồn ảnh: Samsung

Nâng cấp từ Galaxy Watch Ultra hay Watch9?

Với người đang sử dụng Galaxy Watch Ultra thế hệ đầu, những cải tiến về pin, độ sáng và khả năng theo dõi lặn là cơ sở để cân nhắc nâng cấp. Nhóm thường xuyên vận động ngoài trời hoặc cần các tính năng thể thao chuyên biệt có thể khai thác nhiều hơn những thay đổi này. Trong khi đó, người dùng vẫn hài lòng với trải nghiệm hiện tại có thể tiếp tục sử dụng thiết bị mà chưa cần thay mới.

Đối với Galaxy Watch9, Samsung định vị sản phẩm theo hướng thiết kế mỏng nhẹ, phục vụ nhu cầu theo dõi sức khỏe hằng ngày. Ultra2 hướng đến người cần độ bền cao hơn, pin lớn và khả năng hỗ trợ những hoạt động chuyên sâu. Do đó, lựa chọn giữa hai mẫu đồng hồ phụ thuộc vào lối sống và nhu cầu sử dụng, thay vì chỉ dựa trên thứ tự thế hệ.

Galaxy Watch Ultra2 cho thấy Samsung tiếp tục mở rộng vai trò của đồng hồ thông minh trong theo dõi sức khỏe và hỗ trợ vận động. Với người thường xuyên hoạt động ngoài trời, những nâng cấp về pin, màn hình và tính năng chuyên biệt có thể mang lại giá trị đáng kể.

Với người đang sở hữu Galaxy Watch Ultra hoặc Watch9, việc nâng cấp có thể được cân nhắc dựa trên mức độ đáp ứng của thiết bị hiện tại. Khi những tính năng mới phù hợp với nhu cầu thực tế, Galaxy Watch Ultra2 sẽ trở thành lựa chọn đáng quan tâm trong quá trình chuyển đổi lên thế hệ đồng hồ tiếp theo./



