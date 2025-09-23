Phương Uyên bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, lau mồ hôi cho danh ca Thanh Hà tại liveshow "Khổng Tước"

Cuối tuần qua, liveshow "Khổng Tước" đã diễn ra tại Vũ Yên (Hải Phòng), thu hút hàng ngàn khán giả. Chương trình do tổng đạo diễn Vạn Nguyễn dàn dựng, quy tụ danh ca Thanh Hà, ca sĩ Quốc Thiên và ca sĩ Lân Nhã, mang đến gần 30 ca khúc trữ tình ballad.

Đi ngược lại xu hướng nhạc hội sôi động ngoài trời, "Khổng Tước" chọn ballad làm "linh hồn", đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Sự táo bạo khi đưa dòng nhạc vốn quen với thính phòng ra sân khấu quảng trường rộng lớn đã tạo nên trải nghiệm khác biệt.

Lân Nhã, Quốc Thiên thăng hoa trên sân khấu.

Danh ca Thanh Hà tỏa sáng tại sân khấu ngoài trời Quảng trường Royal Vũ Yên, Hải Phòng.

Trên sân khấu, Lân Nhã mở màn với "Sway", "Chợt nghe bước em về", sau đó cùng Thanh Hà hòa giọng trong "Tình nồng". Thanh Hà solo với những bản tình ca "Sợ yêu", "Không còn ai để nói em yêu anh", "Mong manh tình về". Quốc Thiên mang đến màu sắc trẻ trung qua mashup "Anh say rồi" – "Cho em gần anh thêm chút nữa" và loạt ca khúc "Một đêm say", "Nơi nào có em – Người ta", "Trót yêu".

Khoảnh khắc bất ngờ nhất là khi nhạc sĩ Phương Uyên xuất hiện bên cạnh Thanh Hà, lâu mồ hôi cho người thương. Tình yêu chân thành, giản dị nhưng đầy cảm xúc của cặp đôi khiến hàng ngàn khán giả thích thú và bùng nổ trong tràng pháo tay dài.

Phương Uyên lên sân khấu lau mồ hôi cho người thương.

Đặc biệt, một chi tiết nhỏ nhưng chạm đến trái tim nhiều người là sau khi chương trình kết thúc, MC vẫn liên tục phát thông báo về việc ban tổ chức nhặt được một chiếc điện thoại của khán giả bỏ quên. Sự cẩn trọng ấy phản ánh rõ phong cách làm việc chỉn chu, coi khán giả là trung tâm trong mọi hoạt động của ban tổ chức.

Quốc Thiên và đạo diễn Vạn Nguyễn.

Cuối chương trình, đạo diễn Vạn Nguyễn tự hào chia sẻ trên trang cá nhân: "Có thể nói đây là một trong số ít những đêm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, bài bản để tôn vinh dòng nhạc trữ tình. Trong không gian ngoài trời, nơi hội tụ của những nghệ sĩ tên tuổi và đặc biệt là sự ủng hộ, yêu mến nhiệt thành của khán giả khi lựa chọn "Khổng Tước" trong rất nhiều show diễn cùng thời điểm đã làm nên thành công của đêm diễn, đó chính là minh chứng của công nghiệp văn hoá khi đáp ứng đúng thị hiếu và sự tinh tế của khán giả".