Phương Tây thảo luận về triển vọng của Su-75 khi máy bay bắt đầu thử nghiệm

Những hình ảnh mới về máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến Su-75 Checkmate của Nga đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, cùng với phiên bản nặng hơn của nó là Su-57. Các nhà quan sát phương Tây sau khi phát hiện ra điều này đã đi tới những kết luận sâu rộng:

"Bức ảnh này có thể cho thấy quá trình thử nghiệm, hoặc ít nhất là chuẩn bị cho nó. Nhiều khả năng các chiến thuật vận hành máy bay này cùng với Su-57 sẽ được thử nghiệm. Dù sao đi nữa, việc mua sắm Su-75 là điều được dự đoán - bởi Quân đội Nga hoặc bởi một nhà nhập khẩu".

Như đã đề cập, đã lâu rồi không có thông tin chính thức nào về chương trình Su-75 được công bố. Trong bối cảnh đó, hình ảnh mới có ý nghĩa quan trọng, cho thấy sự phát triển liên tục. Phương Tây hiện đang chờ đợi những thước phim xác nhận quá trình lăn bánh của máy bay chiến đấu, hoặc thậm chí là chuyến bay đầu tiên.

Tiêm kích tàng hình Su-75 Checkmate đã được phát hiện tại sân bay.

Su-75 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm, tàng hình, 1 động cơ, được thiết kế để tiết kiệm chi phí mua sắm và bảo trì so với tiêm kích 2 động cơ. Các nguồn tin công khai cho biết, máy bay có tốc độ tối đa khoảng Mach 1,8 - 2,0, tải trọng chiến đấu 7.400 kg và tầm bay khoảng 3.000 km.

"Những đặc điểm về hiệu suất như vậy giúp máy bay chiến đấu Nga ngang hàng với các đối thủ hướng đến xuất khẩu như F-35 của Mỹ và FC-31 của Trung Quốc".

Ưu điểm chính của Su-75 sẽ là động cơ khi chiếc Checkmate dự kiến sẽ được trang bị động cơ AL-51F1 - một sản phẩm thế hệ tiếp theo nhẹ hơn khoảng 30% và hiệu suất cao hơn 18% so với loại AL-41F1, cho phép tăng tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng và giảm chi phí vòng đời.

Động cơ mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng tầm bay và tăng tải trọng, đồng thời giúp chiếc tiêm kích bay hành trình với tốc độ siêu âm, cũng như che giấu bộc lộ hồng ngoại.