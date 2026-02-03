Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ đã công bố một thông tin gây sốc là chính Trung Quốc đã giúp Nga tăng gấp ba sản lượng tên lửa đạn đạo Iskander-M từ năm 2023 đến năm 2024.

Báo cáo của CSIS nhấn mạnh rằng, vào năm 2024, xuất khẩu từ Trung Quốc chiếm 70% lượng nhập khẩu amoni perclorat của Nga - một thành phần quan trọng của nhiên liệu tên lửa đạn đạo.

“Bắc Kinh đã tăng đáng kể khối lượng xuất khẩu sang Nga các mặt hàng ưu tiên, bao gồm một nhóm gồm 50 mặt hàng lưỡng dụng, điển hình là chip máy tính, máy công cụ, radar và cảm biến, mà Nga cần để hỗ trợ các hoạt động quân sự, đặc biệt là chế tạo tên lửa đạn đạo” - theo báo cáo của CSIS.

Do đó, sản lượng chế tạo tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga đã tăng vọt đầy thần kỳ, khiến kho tên lửa tấn công của Moscow được bổ sung thường xuyên, giúp quân Nga giành được lợi thế đáng kể trên chiến trường.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) 9K720 Iskander có mã định danh của NATO là SS-26 Stone. Nó được xếp vào dạng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM), với tầm bắn không quá 500 km.

Loại tên lửa này được trang bị hệ thống dẫn đường phức hợp gồm dẫn đường quán tính + vệ tinh (GLONASS), nên có độ chính xác rất cao với CEP (sai số vòng tròn đồng tâm) chỉ vài mét.

Loại tên lửa này được coi là có thiết kế mang tính “tàng hình”, có thể thay đổi đường bay nên được cho là có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của đối phương.

Với đầu đạn nặng tới 480 kg và nhiều loại đầu đạn: Nổ mạnh, xuyên phá, chùm (cluster), nhiệt áp, Iskander được coi là vũ khí quan trọng tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine, hủy diệt sở chỉ huy, công trình phòng thủ kiên cố, cầu cống, đường sá giao thông và đặc biệt là các sân bay của đối phương.

Ngoài ra, các báo cáo của truyền thông phương Tây cũng chỉ ra, Trung Quốc cũng tích cực cung cấp các linh kiện máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine.

Theo đó, Trung Quốc đã cung cấp cho Nga thân máy bay không người lái, pin lithium và cáp quang, những thành phần thiết yếu để sản xuất máy bay không người lái quang học.

Các nhà phân tích Mỹ cho biết, chính hoạt động xuất khẩu rầm rộ này đã giúp tỷ trọng thương mại quốc tế của Trung Quốc với Nga đã tăng lên gần 34%, đạt mức 250 tỷ dollars.

Điều đáng chú ý là sự hợp tác chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc từ lâu đã là mối lo ngại không chỉ của phương Tây mà còn đối với chính quyền Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh vì cung cấp các linh kiện cần thiết cho sản xuất quân sự cho Moscow.