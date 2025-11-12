Máy bay chiến đấu Su-57 Felon thế hệ thứ năm của Nga đã được trang bị tên lửa chống radar Kh-58UShKE thế hệ mới, mang lại lợi thế độc đáo trong việc chế áp hệ thống phòng không của đối phương. Tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ tỏ ra rất bất ngờ trước khả năng mới này.

Tạp chí MW đã hướng sự chú ý đến hình ảnh ghi lại "nội thất" chiếc tiêm kích tàng hình do Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) công bố gần đây, cho thấy phiên bản tên lửa "Sản phẩm 112" đã được trang bị cánh gấp, cho phép cất giữ bên trong khoang vũ khí của Su-57.

"Tầm bắn 250 km của tên lửa bổ sung cho khả năng bay đường dài đặc biệt của Su-57, và tốc độ Mach 3,6 khiến nó trở thành một trong những loại đạn hàng không nhanh nhất thế giới. Cự ly tác chiến đã gấp đôi so với Kh-58 nguyên bản, được phát triển vào những năm 1980", ấn phẩm MW cho biết.

Tờ MW lưu ý thêm, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của phương Tây không có tên lửa chế áp phòng không tương tự: "Điều đáng chú ý là tiêm kích tàng hình NATO vẫn thiếu khả năng tương tự do ngân sách dành cho F-22 bị cắt giảm mạnh và việc nâng cấp F-35 để trang bị tên lửa chống radar AGM-88G bị trì hoãn lâu dài".

Tên lửa chống radar Kh-58UShKE thế hệ mới giúp Su-57 có khả năng chế áp phòng không rất mạnh.

Vào tháng 2, Giám đốc điều hành Rosoboronexport - ông Alexander Mikheev đã trả lời phỏng vấn với hãng tin TASS rằng bộ vũ khí của tiêm kích Su-57 đã hoàn thiện.

Danh sách bao gồm tên lửa chống radar Kh-58UShKE, tên lửa dẫn đường Grom-E1, bom dẫn đường K08BE, bom lượn UPAB-1500B-E và tên lửa hành trình có độ chính xác cao Kh-69 thế hệ mới - chúng đã được trình diễn lần đầu tiên tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Airshow China 2024 ở Chu Hải, Trung Quốc.

Nga đang rất kỳ vọng vào khả năng sẽ bán được tiêm kích Su-57 cho nhiều đối tác trên thế giới, trong đó thị trường trọng điểm được xác định là Ấn Độ, khi New Delhi đang rất cần chiến đấu cơ thế hệ năm tối tân nhằm không bị tụt hậu so với Pakistan.