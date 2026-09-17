Phương Tây lo không chống đỡ nổi năng lực đáng sợ của tàu ngầm Khabarovsk

Sau khi tàu ngầm hạt nhân tân tiến nhất "Khabarovsk" của Nga ra khơi, truyền thông phương Tây đã bắt đầu bàn tán về một mối đe dọa chiến lược mới.

Các chuyên gia Anh thừa nhận sự thiếu hụt các giải pháp đáp trả hiệu quả trước Poseidon - siêu ngư lôi tự hành chạy bằng năng lượng hạt nhân - của Nga mà tàu ngầm Khabarovsk mang theo. Thậm chí, giới chức tại London đang công khai thảo luận về việc cấp bách tăng cường khả năng phòng thủ chống ngầm.

Nước Anh đang tỏ ra đặc biệt lo ngại trước những năng lực vượt trội của tàu ngầm hạt nhân nhiệm vụ đặc biệt thế hệ mới "Khabarovsk" của Nga. Nguyên do châm ngòi cho các cuộc thảo luận sôi nổi này chính là những đợt thử nghiệm cất/hạ thủy và chạy đường dài của tàu ngầm.

Tại phương Tây, giới quan sát đã gọi đây là một trong những dự án độc đáo và khác biệt nhất của hải quân hiện đại. Đồng thời, truyền thông Anh cũng công khai thừa nhận rằng quốc gia này không sở hữu đủ nguồn lực và phương tiện để đối phó với những hệ thống tương tự.

Anh thừa nhận bế tắc sau khi tàu ngầm "Khabarovsk" ra khơi

Tờ tin tức Daily Mail đã dành sự chú ý đặc biệt đến các thông số kỹ thuật của tàu ngầm hạt nhân Nga thuộc Đề án 09851 (Project 09851). Cụ thể, lượng rẽ nước của tàu vượt quá 10.000 tấn, cùng chiều dài lên tới khoảng 135 mét. Điểm đặc biệt quan trọng nhất của con tàu chính là khả năng mang và triển khai tổ hợp vũ khí chiến lược "Poseidon".

Theo nguồn tin từ các nhà báo Anh, trên khoang tàu ngầm có thể bố trí các phương tiện lặn không người lái tầm xa đặc biệt. Chính vì lý do này, việc thử nghiệm dự án mới của Nga đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới phân tích. Đáng chú ý, bài viết nhấn mạnh rằng các quốc gia khối NATO hiện nay hoàn toàn không sở hữu bất kỳ tàu mẹ mang vũ khí nào tương tự.

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Các tác giả của bài báo nhận định rằng, sự xuất hiện của "Khabarovsk" đã tạo ra niềm lo âu sâu sắc trong giới chuyên gia quân sự. Theo góc nhìn của họ, sự phát triển của công nghệ tàu ngầm Nga đang làm thay đổi cán cân lực lượng. Kết quả là các quốc gia phương Tây sẽ buộc phải xem xét và điều chỉnh lại toàn bộ các phương án an toàn hàng hải hiện hành.

“Nó nặng hơn 10.000 tấn, dài 135 mét và mang theo 6 quả ngư lôi tận thế trên khoang. Những vũ khí này có khả năng tạo ra một trận sóng thần phóng xạ, mà theo các tuyên bố, có thể ‘nhấn chìm nước Anh xuống đáy đại dương’,” – tờ báo Anh mô tả.

Vì sao truyền thông phương Tây gọi tổ hợp "Poseidon" là độc nhất vô nhị?

Dự án này lần đầu tiên được công bố vào năm 2018, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ về khả năng của nó trong Thông điệp Liên bang. Theo lời ông, các thiết bị lặn không người lái mới có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau và tiêu diệt đa dạng các loại mục tiêu.

Trong số các nhiệm vụ tiềm năng của tổ hợp này có việc phá hủy các cụm tàu chiến hải quân và cơ sở hạ tầng ven biển. Ngoài ra, nó cũng được thiết kế để tấn công các mục tiêu quan trọng mang tính chiến lược khác. Nhờ có tầm hoạt động độc lập cao cùng khoảng cách tác chiến cực lớn, "Poseidon" được coi là một trong những thành tố quan trọng thuộc rào cản răn đe chiến lược.

Vào tháng 10 năm 2025, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo về việc tiến hành các đợt thử nghiệm thực tế cho tổ hợp này. Sau sự kiện đó, sự chú ý dành cho dự án đã tăng lên rõ rệt. Kết quả là truyền thông phương Tây bắt đầu thường xuyên đăng tải các bài viết phân tích về sức mạnh của dòng vũ khí mới.

"Khabarovsk" sẽ trở thành một phần trong bộ ba hạt nhân chiến lược của Nga

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Vào đầu tháng 11, tại Severodvinsk đã diễn ra lễ hạ thủy tàu ngầm "Khabarovsk" ra khỏi nhà xưởng đóng tàu. Con tàu được chế tạo chuyên biệt để vận hành tổ hợp "Poseidon". Do đó, nó được xem là một trong những mắt xích quan trọng nhất thuộc thành tố trên biển của lực lượng chiến lược Nga.

Vào tháng 8, tàu ngầm hạt nhân này đã lần đầu tiên ra khơi để tiến hành các đợt thử nghiệm chạy tàu của nhà máy. Sau khi hoàn tất toàn bộ các quy trình kiểm tra, tàu ngầm sẽ chính thức được biên chế vào quân đội. Qua đó, nó sẽ góp phần củng cố đáng kể năng lực của Hải quân Nga trong lĩnh vực răn đe chiến lược.

Giới chuyên gia ghi nhận rằng "Khabarovsk" cùng tàu ngầm hạt nhân "Belgorod" được xây dựng trước đó là những tàu mẹ mang tổ hợp "Poseidon" duy nhất hiện nay. Chính vì vậy, các quốc gia phương Tây đang theo dõi sát sao từng bước phát triển của chương trình này. Bên cạnh đó, các chuyên gia quốc tế cũng liên tục đưa ra những đánh giá về tác động của các hệ thống mới đối với an ninh toàn cầu.

Sự xuất hiện của các hệ thống tàu ngầm tân tiến trong lực lượng vũ trang Nga là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của tổ hợp công nghiệp quốc phòng nội địa. Đồng thời, chính yếu tố này lại đang gây ra sự quan ngại cho một bộ phận chuyên gia phương Tây, khiến họ ngày càng nhắc tới nhiều hơn về yêu cầu phải thích ứng các chiến lược quân sự với những thực tế công nghệ mới.



