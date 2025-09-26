Theo tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ, hệ thống phòng không S-300VM do Nga sản xuất đang có trong thành phần tác chiến của Venezuela, có khả năng hạn chế trong việc đẩy lùi một cuộc tấn công tiềm tàng từ Hoa Kỳ.

Bài báo lưu ý rằng Mỹ gần đây đã triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 thế hệ thứ năm, tàu khu trục và một tàu ngầm tấn công hạt nhân đến vùng Caribe.

Ấn phẩm cho rằng lực lượng duy nhất còn lại của Venezuela là một phi đội nhỏ máy bay chiến đấu Su-30MK2 và một số tiểu đoàn hệ thống phòng không S-300VM do Nga sản xuất, có thể chống lại cuộc tấn công dữ dội từ Hoa Kỳ.

Tờ MW viết rằng vào giữa năm 2019, S-300VM đã được triển khai để bảo vệ Caracas do lo ngại về hành động cứng rắn từ Hoa Kỳ.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300VM Antey-2500 của Venezuela.

"Hệ thống S-300VM được đưa vào biên chế năm 2012, có khả năng tấn công đồng thời tới 24 mục tiêu, bao gồm cả các tên lửa đạn đạo tầm trung tàng hình, và sử dụng các hệ thống máy tính mới với phương pháp xử lý dữ liệu tiên tiến".

"So với các phiên bản trước của dòng S-300V, hệ thống này được trang bị radar và trạm chỉ huy mới, hệ thống tác chiến điện tử cải tiến và tên lửa nâng cấp, cho tầm bắn xa hơn 250 km".

"Đặc biệt, tên lửa đánh chặn của tổ hợp có tốc độ trên Mach 14, cho phép tiêu diệt các mục tiêu tốc độ cao, bao gồm cả tên lửa đạn đạo", ấn phẩm MW cho biết.

Tạp chí Mỹ kết luận rằng hệ thống S-300VM "sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng trong trường hợp Hoa Kỳ tấn công Venezuela, và nhược điểm đáng kể của nó vẫn là quy mô hạn chế của kho vũ khí".

Tờ MW trước đó lưu ý rằng Venezuela, trong bối cảnh căng thẳng với Hoa Kỳ, đã triển khai máy bay chiến đấu Su-30MK2 được trang bị tên lửa chống hạm Kh-31 do Nga sản xuất để chống lại nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, do hàng không mẫu hạm lớp Nimitz dẫn đầu.