Cũng trong tháng 11, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec lưu ý rằng Su-57 vẫn là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu cường độ cao, cho dù điều này còn vướng nhiều nghi vấn.