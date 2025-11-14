HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phương Tây đã tiết lộ mối liên hệ giữa Su-57 và PAK DA

Sao Đỏ |

Tiêm kích Su-57 và máy bay ném bom PAK DA là hai dòng chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến nhất của Nga hiện nay.

Phương Tây đã tiết lộ mối liên hệ giữa Su-57 và PAK DA- Ảnh 1.

Theo tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ, công nghệ từ máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 Felon của Nga đang được sử dụng trong chương trình Tổ hợp hàng không tầm xa tiên tiến (PAK DA).

Phương Tây đã tiết lộ mối liên hệ giữa Su-57 và PAK DA- Ảnh 2.

Ấn phẩm MW nêu rõ: "Chương trình máy bay ném bom PAK DA thế hệ tiếp theo hiện đang được phát triển sử dụng một số lượng lớn các thành phần được mượn từ tiêm kích tàng hình Su-57 Felon".

Phương Tây đã tiết lộ mối liên hệ giữa Su-57 và PAK DA- Ảnh 3.

Các chuyên gia lưu ý rằng oanh tạc cơ chiến lược PAK DA có thể sẽ được trang bị hệ thống truyền động thủy lực và bản lề bánh răng tương tự như Su-57 để điều khiển khoang vũ khí bên trong.

Phương Tây đã tiết lộ mối liên hệ giữa Su-57 và PAK DA- Ảnh 4.

Việc tận dụng công nghệ giữa hai chương trình máy bay chiến đấu tàng hình giúp các kỹ sư giảm thời gian thiết kế từ đầu, cũng như tiết kiệm đáng kể một phần chi phí cần thiết.

Phương Tây đã tiết lộ mối liên hệ giữa Su-57 và PAK DA- Ảnh 5.

Trước đó nhà báo Thomas Newdick - một chuyên gia bình luận đến từ ấn phẩm The War Zone (TWZ) của Mỹ lưu ý rằng Nga đang tìm cách tạo nên tiếng vang trên thị trường vũ khí quốc tế.

Phương Tây đã tiết lộ mối liên hệ giữa Su-57 và PAK DA- Ảnh 6.

Cụ thể, Moskva dự định thực hiện màn trình diễn của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 tại Triển lãm hàng không Dubai lần thứ 19, sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến 21 tháng 11 tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Phương Tây đã tiết lộ mối liên hệ giữa Su-57 và PAK DA- Ảnh 7.

Cũng trong tháng 11, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec lưu ý rằng Su-57 vẫn là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu cường độ cao, cho dù điều này còn vướng nhiều nghi vấn.

Phương Tây đã tiết lộ mối liên hệ giữa Su-57 và PAK DA- Ảnh 8.

Nga rất hy vọng thông qua những màn trình diễn mới nhất, họ có thể xuất khẩu thêm nhiều tiêm kích thế hệ thứ năm cho những đối tác truyền thống tại châu Á cũng như Bắc Phi.

