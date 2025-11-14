Phương Tây đã tiết lộ mối liên hệ giữa Su-57 và PAK DA
Sao Đỏ |
Tiêm kích Su-57 và máy bay ném bom PAK DA là hai dòng chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến nhất của Nga hiện nay.
Theo Giáo dục và Thời đại Copy link
Link bài gốc Lấy link https://giaoducthoidai.vn/phuong-tay-da-tiet-lo-moi-lien-he-giua-su-57-va-pak-da-post756536.html?fbclid=IwY2xjawODhS1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFOTDJjOFRNdWFiNDFBZmY2c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHrRT69GGKUu7dylDQEs4R_zgf_SbXqdsq11z5LtAs4RaFqY2oY1MkwNQKIP9_aem_7rdANUUj0tB1LlBy9hrbGw