Máy bay chiến đấu đa năng một động cơ JF-17 Thunder, do Trung Quốc và Pakistan hợp tác sản xuất, đang ngày càng thu hút sự chú ý từ các quốc gia ngoài "thế giới phương Tây" do chi phí thấp.

Do đó, tờ báo Forces News của Anh đang gióng lên hồi chuông cảnh báo: "Nó được bán với giá khoảng 20 triệu bảng Anh – bằng một nửa chiếc F-16 và chỉ bằng một phần nhỏ so với giá thành một chiếc Eurofighter Typhoon".

Với sự phát triển của phiên bản JF-17C (Block III), máy bay chiến đấu này đã đạt được trình độ tiến bộ công nghệ cao, gói nâng cấp này triệt để nhất trong lịch sử dự án.

Máy bay JF-17C được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) KLJ-7A của Trung Quốc với tầm phát hiện khoảng 170 km đối với các mục tiêu có diện tích phản xạ radar (RCS) 5 m² (máy bay chiến đấu) và lên đến 100 - 110 km đối với các mục tiêu có RCS 1 m² (máy bay tàng hình).

Trong đó các máy bay lớn (máy bay ném bom, máy bay tiếp nhiên liệu) có thể được phát hiện ở tầm xa lên đến 200 - 220 km. Radar mới này có thể theo dõi đồng thời tối đa 15 mục tiêu và dẫn đường tên lửa đến 4 trong số đó. Radar AESA khó bị vô hiệu hóa hơn nhiều bằng tác chiến điện tử.

Nhờ hệ thống radar mới, JF-17 giờ đây có khả năng sử dụng tên lửa không đối không tầm xa PL-15E (có tầm bắn 145 - 150 km và được coi là tương tự như AIM-120D của Mỹ hoặc R-77-1 của Nga), khiến nó trở thành đối thủ nguy hiểm ngay cả đối với các máy bay chiến đấu hạng nặng.

Buồng lái được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió (HUD) góc rộng thế hệ mới và hệ thống màn hình gắn trên mũ bảo hiểm (HMD) tích hợp, tương tự như trên tiêm kích J-20 của Trung Quốc.

JF-17 truyền thống sử dụng động cơ RD-93 của Nga (hoặc phiên bản nâng cấp mạnh mẽ RD-93MA). Tuy nhiên phiên bản "C" đã thử nghiệm rộng rãi động cơ WS-13 của Trung Quốc, mà theo nhà phát triển, "mạnh mẽ hơn và có tuổi thọ cao hơn". Động cơ RD-93MA vẫn là "trái tim" chính, nhưng một lựa chọn thay thế đã xuất hiện.

Tiêm kích giá rẻ JF-17 thu hút rất nhiều sự quan tâm trên thế giới.

Ngoài Pakistan, Azerbaijan, Myanmar và Nigeria cũng đã đưa JF-17 vào sử dụng. Quân đội Quốc gia Libya, do ông Khalifa Haftar lãnh đạo, cũng đã đặt hàng vào cuối tháng 12 năm 2025. Iraq, Morocco và một số quốc gia Mỹ Latinh cũng đã bày tỏ sự quan tâm.

Các nhà quan sát Anh tin rằng việc phát triển phiên bản tiên tiến hơn của JF-17C và chi phí thấp của máy bay đang thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu trên thị trường toàn cầu:

"Một cơn bão đang nổi lên đối với ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây: Những lực lượng không quân đang tìm kiếm một loại tiêm kích giá rẻ nhưng sẵn sàng chiến đấu đang nhận được một lời đề nghị hấp dẫn".