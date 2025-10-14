01. Tài khoản tiền lương

Tài khoản tiền lương đóng vai trò là tài khoản thu nhập của bạn, cho phép bạn tập trung thu nhập hàng tháng vào thẻ này.

Đối với nhân viên văn phòng, đây là thẻ lương, những người làm nghề tự do cũng có thể biết rõ mình đã kiếm được bao nhiêu tiền trong tháng này thông qua tài khoản này.

02. Tài khoản chi tiêu

Tài khoản này đóng vai trò là tài khoản chính của bạn trong chi tiêu hàng ngày và được sử dụng để thanh toán các chi phí hàng ngày như tiền thuê nhà, nước, điện, ăn uống, v.v. Ngoài ra, mua sắm, giải trí, du lịch và tiêu dùng khác cũng được tính trong số tiền đó.

Hàng tháng, bạn chuyển phần bắt buộc từ tài khoản tiền lương sang tài khoản này để đảm bảo rằng mức tiêu dùng của bạn không vượt quá số tiền có trong tài khoản này.

03. Tài khoản dự phòng

Tài khoản dự phòng dành cho trường hợp khẩn cấp. Nếu có chuyện gì xảy ra, bạn sẽ có một số tiền để vượt qua.

Nói chung, chúng ta cần chuẩn bị 3-6 tháng chi phí sinh hoạt làm quỹ dự phòng theo mức chi phí sinh hoạt hàng tháng để có thể ứng phó với những trường hợp khẩn cấp bất cứ lúc nào và tránh gặp rắc rối.

04. Tài khoản đầu tư

Tài khoản đầu tư là tài khoản mà tiền kiếm được tiền có thể được dùng để đầu tư vào một số sản phẩm tài chính ổn định, chẳng hạn như tiền gửi có kỳ hạn, bảo hiểm tiết kiệm, v.v. Dù thu nhập ít nhưng ít nhất tiền gốc vẫn được đảm bảo.

Bạn cũng có thể phân bổ một phần số tiền đó cho các khoản đầu tư có năng suất cao hơn, nhưng bạn phải đảm bảo hành động trong khả năng của mình và làm bài tập về nhà trước khi đầu tư.

Phân phối thu nhập hợp lý, rải tiền vào các giỏ khác nhau và đảm bảo có một phần tiền để bảo vệ vốn và một phần tiền để kiếm tiền.