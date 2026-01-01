Phương Oanh trở lại

Sau một thời gian dài gần như "ở ẩn", Phương Oanh đang cho thấy những tín hiệu trở lại đáng chú ý trên mạng xã hội. Dù chưa hoạt động rầm rộ hay đăng tải trực tiếp trên trang cá nhân, nữ diễn viên dần xuất hiện nhiều hơn thông qua các kênh thứ ba, đủ để khiến khán giả quan tâm và bàn tán.

Trong đoạn clip mới nhất, Phương Oanh cho thấy hình ảnh giản dị, không cầu kỳ. Cô dành nhiều thời gian cho căn bếp, chuẩn bị những bữa ăn và chia sẻ bằng giọng nói trầm ấm, gần gũi. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc gắn bó cùng các con, phong thái thoải mái, nhẹ nhàng.

Phương Oanh đang dần tích cực lộ diện trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Mỗi lần Phương Oanh lộ diện đều nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều đoạn clip ghi nhận lượng xem và tương tác cao, kèm theo loạt bình luận hỏi thăm tình hình cuộc sống cũng như gửi lời động viên đến nữ diễn viên. Không ít khán giả cho rằng việc Phương Oanh dần cởi mở hơn trong việc xuất hiện trước công chúng là một tín hiệu tích cực sau quãng thời gian kín tiếng.

Dưới các đoạn clip có mặt Phương Oanh, nhiều khán giả để lại bình luận: "Mong Phương Oanh sớm đóng phim lại", "Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ", "Dạo này Phương Oanh thoải mái xuất hiện hơn rồi", "Nhìn cổ nấu ăn ngon quá", "Sau biến cố thì con người ta sẽ mạnh mẽ hơn",...

Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh vẫn lựa chọn nhịp sống chậm, ưu tiên gia đình và những điều giản dị. Các tài khoản mạng xã hội của Phương Oanh như trang cá nhân 730 nghìn lượt theo dõi, Fanpage có tích xanh với 1 triệu người theo dõi vẫn còn hoạt động nhưng không đăng bài viết mới trong suốt nhiều tháng qua. Trong khi đó, kênh TikTok hơn 950 nghìn lượt theo dõi vẫn giữ các video cũ, không tắt bình luận nhưng cũng không cập nhật thêm video kể từ cuối tháng 8/2025.

Nhiều khán giả mong muốn sớm thấy Phương Oanh trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: Tổng hợp

Phương Oanh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình được phát sóng khung giờ vàng. Một số bộ phim mà Phương Oanh ghi được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả có thể nhắc đến như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân... Cho đến năm 2023, Phương Oanh tạm ngưng sự nghiệp để tập trung cho gia đình.

Trong năm 2025, Phương Oanh từng gây chú ý với vai diễn đánh dấu sự trở lại. Chia sẻ về dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh thẳng thắn thừa nhận đây là vai diễn áp lực nhất từ trước đến nay. Sau khi phim lên sóng, diễn xuất của Phương Oanh tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Cách Phương Oanh xử lý cảm xúc tiết chế, tập trung vào ánh mắt và nhịp diễn giúp nhân vật trở nên đời hơn, gần gũi hơn với khán giả Việt.

Nhưng khi hiệu ứng tích cực bắt đầu hình thành, biến cố gia đình bất ngờ kéo đến. Về phía Phương Oanh, cô chọn im lặng, hoàn toàn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào kể từ khi sự việc xảy ra. Đồng thời, các hoạt động mà nữ diễn viên quảng bá cho phim cũng tạm dừng.