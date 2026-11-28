Gây sốt khi tái xuất vị trí vedette sau gần một thập kỷ rời sàn diễn, ít ai biết Phương Oanh từng có quãng thời gian làm người mẫu vô danh dưới trướng công ty của Vũ Khắc Tiệp.

Tối 27/11, Phương Oanh bất ngờ tái xuất sàn runway khi đảm nhận vị trí vedette cho BST CEM Thu Đông 2026 của NTK Lê Minh Ngọc tại Vietnam International Fashion Week. Đã gần 10 năm kể từ lần cuối nữ diễn viên sải bước trên sàn catwalk, màn trở lại này lập tức thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội.

Để chuẩn bị cho lần xuất hiện đặc biệt, bà mẹ hai con đã ép 4kg trong thời gian ngắn và bước lên sân khấu bậc thang mà không hề được tập duyệt trước do yếu tố bí mật của show diễn. Động lực lớn nhất giúp cô tự tin hoàn thành màn trình diễn chính là mong muốn các con sau này có thể ngắm nhìn mẹ trong vai trò người mẫu.

Phương Oanh gây chú ý khi bất ngờ tái xuất sàn runway với vai trò vedette cho BST CEM Thu Đông 2026 của NTK Lê Minh Ngọc.

Nhìn thần thái chuyên nghiệp của Phương Oanh trên sàn diễn lớn, nhiều khán giả trẻ không khỏi bất ngờ khi biết xuất phát điểm của "Quỳnh Búp Bê" vốn là một người mẫu thực thụ. Tuy nhiên, trái ngược với hào quang rực rỡ khi lấn sân phim ảnh, những năm tháng gắn bó với sàn diễn của cô lại là chuỗi ngày miệt mài không danh tiếng.

Từng đầu quân chung công ty với Ngọc Trinh, An Tây nhưng vẫn "vô danh"

Sinh năm 1989 tại Phủ Lý (Hà Nam), Phương Oanh sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo ba vòng chuẩn chỉnh 84-62-92. Trước khi bén duyên với truyền hình, giai đoạn từ năm 2009 đến 2012, công việc chính của cô là người mẫu tự do. Cô cũng từng có khoảng thời gian hoạt động tại công ty Venus miền Bắc do "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp quản lý - cái nôi gắn liền với tên tuổi Ngọc Trinh và là nơi Phương Oanh làm việc cùng mẫu Tây Andrea (An Tây).

Dù sở hữu sắc vóc không kém cạnh thí sinh hoa hậu, Phương Oanh suốt nhiều năm vẫn chỉ là cái tên "lờ nhờ" trong giới giải trí, thậm chí danh xưng hotgirl cũng chưa từng chạm tới. Lý giải cho sự lận đận này, nữ diễn viên từng thẳng thắn thừa nhận bản thân không thích bon chen và ngại áp lực thi thố. Ngoại trừ lần thử sức ở cuộc thi Nữ hoàng trang sức nhưng không đạt thứ hạng cao, cô gần như đứng ngoài mọi cuộc đua nhan sắc hay gameshow tìm kiếm sự nổi tiếng.

Trước khi nổi tiếng với phim ảnh, Phương Oanh từng làm người mẫu tự do giai đoạn 2009–2012 và có thời gian hoạt động tại công ty Venus miền Bắc cùng Ngọc Trinh, An Tây.

Kiếm vài chục triệu mỗi tháng, từ chối "ngồi ăn nhận vài nghìn USD"

Dù không gặt hái được danh hiệu hào nhoáng như khi chuyển sang đóng phim, Phương Oanh vẫn luôn coi nghề người mẫu là quãng thanh xuân rực rỡ nhất của mình. Thời điểm 2009-2012, mức cát-xê cho một người mẫu chưa có tên tuổi rất thấp, chỉ vỏn vẹn 150.000 đồng/buổi diễn. Phương Oanh chia sẻ, nhờ tính cách chăm chỉ và không kén show, cô miệt mài chạy khắp các phòng trà, quán bar cho tới sự kiện lớn nhỏ ở miền Bắc từ sáng sớm đến đêm khuya. Nhờ vậy, ngay từ những năm 2009-2010, Phương Oanh đã có nguồn thu nhập ổn định lên tới vài chục triệu đồng mỗi tháng, thậm chí vào dịp lễ Tết con số này còn cao hơn nữa, đủ sức mang lại cho cô cuộc sống tự lập và đầy đủ.

Dù cát-xê mỗi buổi diễn thời đó chỉ vỏn vẹn 150.000 đồng, việc chăm chỉ chạy show vẫn giúp cô kiếm được vài chục triệu đồng mỗi tháng, thẳng thừng từ chối nhiều lời mời "ngồi ăn nhận vài nghìn USD".

Điều khiến Phương Oanh tự hào nhất suốt những năm tháng làm nghề là giữ vững nguyên tắc, không đánh mất bản thân trước cám dỗ. Cô kể lại, giai đoạn đó trào lưu mời người mẫu "đi tiệc, ăn tiệc" rất phổ biến. Với ngoại hình nổi bật, Phương Oanh trở thành gương mặt được nhiều người nhắm tới, liên tục nhận được lời mời chỉ cần ngồi uống cà phê hoặc ăn uống là có thể nhận ngay mức thù lao vài nghìn USD.

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân từng đôi lần vô tình rơi vào thế bị động trước những lời mời kiểu này, nhưng sau đó cô dứt khoát từ chối. Với Phương Oanh, người mẫu là nghề trình diễn trên sân khấu chứ không phải ngồi ăn để nhận tiền, nên cô sẵn sàng đi làm với mức cát-xê 150.000 đồng/buổi thay vì đánh đổi lấy vài nghìn USD dễ dàng.

Từ cô người mẫu vô danh từng phải catwalk giữa đường để chứng minh nghề nghiệp với CSGT, Phương Oanh lột xác ngoạn mục khi lấn sân phim ảnh và bùng nổ với vai Quỳnh Búp Bê.

Cường độ làm việc xuyên đêm cũng mang lại cho Phương Oanh những tình huống nhớ đời. Cô từng kể lại kỷ niệm một lần đi diễn về khuya nên chọn đi đường tắt và bất ngờ bị cảnh sát giao thông tuýt còi giữ xe. Vì xuất hiện vào giờ nhạy cảm, Phương Oanh thậm chí còn không ngần ngại catwalk giữa đường để chứng minh nghề nghiệp thực sự của mình.

Rời sàn diễn để rẽ hướng sang phim ảnh với tư cách diễn viên "tay ngang", Phương Oanh đi lên từ những vai phụ nhỏ trong Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ trước khi tạo dấu ấn qua Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt và bùng nổ thành ngôi sao hạng A nhờ Quỳnh Búp Bê (2018). Sau gần 10 năm đứng trên đỉnh cao diễn xuất, màn sải bước vedette tối 27/11 không chỉ là cuộc dạo chơi thời trang, mà còn là cột mốc trọn vẹn gợi nhắc về một thời tuổi trẻ đầy kiêu hãnh của Phương Oanh trên sàn catwalk.

Ảnh: Internet, FBNV