Phương Oanh một mình chăm cặp song sinh vẫn tự tay nấu ăn: Nhìn mâm cơm thấy độ tỉ mỉ

Mẹ bỉm sữa khéo tay hay làm, nấu món gì nhìn cũng ngon mắt.

Sau 3 năm chào đón cặp song sinh Jimmy (Nhật Khang) và Jenny (Nhật Hạ), cuộc sống của Phương Oanh gần như thay đổi hoàn toàn. Phần lớn thời gian của cô đều dành cho 2 nhóc tỳ, dù bận rộn công việc đến đâu cũng vẫn ưu tiên chăm sóc con cái.

Bên cạnh việc đồng hành trong từng cột mốc phát triển của các bé, nữ diễn viên cũng dành rất nhiều thời gian cho việc bếp núc, tự tay chuẩn bị những bữa ăn hàng ngày và lên thực đơn phù hợp theo từng giai đoạn ăn dặm, ăn thô của con. Vốn là người thích nấu ăn và thường xuyên vào bếp, những món ăn mà Phương Oanh chế biến cho các con cũng như cả gia đình luôn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khen ngợi.

Cuộc sống của Phương Oanh có nhiều thay đổi sau khi sinh con

Trên trang cá nhân, Phương Oanh hay đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên hai nhóc tỳ. Đang ở giai đoạn 2 tuổi, Jimmy và Jenny khá hiếu động, luôn bám mẹ nhưng cũng rất biết hỗ trợ khi thấy mẹ nấu ăn. Phương Oanh thường chia sẻ những hình ảnh đang chuẩn bị nguyên liệu thì 2 nhóc tỳ quấn lấy chân, bám váy. Hay trong một số clip khác, cô cũng trực tiếp hướng dẫn 2 con nấu nướng, gọi là những phụ bếp nhí.

Gần đây nhất, mỹ nhân sinh năm 1989 trổ tài nấu bún tôm. Cô cho biết đây là món ăn thanh mát trong mùa hè và được các bé rất yêu thích. Bát bún gây ấn tượng với phần nước dùng trong, tôm tươi, chả tôm viên cùng nhiều loại rau ăn kèm. Cách trình bày gọn gàng, bắt mắt khiến nhiều cư dân mạng nhận xét món ăn không khác gì được phục vụ tại nhà hàng.

Phương Oanh nấu bún tôm cho cặp song sinh của mình

Không chỉ chú trọng hương vị, Phương Oanh còn đặc biệt quan tâm đến việc khiến bữa ăn của con trở nên thú vị hơn. Cô từng tự làm những phần cơm cuộn rong biển tạo hình nhân vật Minion với màu sắc sinh động từ các nguyên liệu tự nhiên. Những cuộn cơm nhỏ xinh được tạo hình mắt kính, nụ cười đặc trưng của Minion khiến nhiều người thích thú vì độ tỉ mỉ.

Theo nhiều bà mẹ, việc tạo hình món ăn là một trong những cách giúp trẻ hào hứng hơn khi ăn, đặc biệt ở giai đoạn bắt đầu hình thành thói quen tự ăn. Có lẽ cũng vì vậy mà Phương Oanh dành khá nhiều thời gian để biến những món ăn quen thuộc thành các hình thù ngộ nghĩnh, phù hợp với sở thích của trẻ nhỏ.

Ngoài ra, dịp Tết Hàn thực vừa qua, cô chia sẻ khoảnh khắc cùng hai nhóc tỳ làm bánh trôi, bánh chay ngũ sắc. Thay vì chỉ hoàn thành món ăn, Phương Oanh để các con trực tiếp tham gia vào từng công đoạn đơn giản như vo bột, nặn bánh dưới sự hướng dẫn của mẹ. Phần bột được tạo màu từ các nguyên liệu tự nhiên như lá dứa, gấc, hoa đậu biếc... tạo nên những viên bánh nhiều màu sắc bắt mắt.

Phương Oanh tự tay làm hết các công đoạn cho món cơm cuộn Minion

Mâm bánh trôi, bánh chay ngũ sắc cũng được Phương Oanh làm rất tỉ mỉ

Qua những đoạn video được chia sẻ, nhiều người bày tỏ Phương Oanh khá kiên nhẫn khi hướng dẫn từng bước, để hai bé tự khám phá. Mặc dù cô vẫn là người hoàn thành thảnh phẩm cuối cùng song việc được cùng các con làm bánh vẫn khiến Phương Oanh bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào. Đây cũng là cách nhiều phụ huynh hiện nay lựa chọn để giúp trẻ làm quen với thực phẩm, rèn luyện khả năng vận động tinh và tăng sự hứng thú với bữa ăn thông qua các hoạt động trong gian bếp.

Ngoài những món ăn dành cho con, Phương Oanh cũng thường xuyên chia sẻ các bữa cơm gia đình với thực đơn đa dạng. Từ các món Việt quen thuộc như cá kho, canh, rau luộc, thịt rim đến những món cầu kỳ hơn, tất cả đều được cô chuẩn bị khá đầy đủ và cân đối.

Nhiều người theo dõi trang cá nhân của nữ diễn viên nhận xét điều gây ấn tượng không nằm ở những nguyên liệu đắt tiền hay cách trang trí quá cầu kỳ, mà ở sự đều đặn. Giữa lịch trình chăm con nhỏ vốn rất bận rộn, Phương Oanh vẫn giữ được thói quen tự tay chuẩn bị bữa ăn, chăm chút từng món cho cả gia đình.