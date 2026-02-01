Thời gian gần đây, cuộc sống của Phương Oanh tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng sau những biến cố. Dù gần như "đóng băng" trang cá nhân chính, nữ diễn viên vẫn đều đặn xuất hiện trên các kênh phụ với những clip quảng cáo, chia sẻ sinh hoạt đời thường. Phương Oanh hiện vẫn sinh sống tại biệt thự, dành phần lớn thời gian chăm sóc các con và giữ nhịp sống khá kín tiếng.

Mới đây, cư dân mạng tinh ý phát hiện một chi tiết nhỏ trong loạt clip mới được đăng tải là Phương Oanh không còn đeo nhẫn cưới. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc không mang nhẫn có thể đơn giản xuất phát từ thói quen sinh hoạt, đặc biệt khi Phương Oanh thường xuyên nấu ăn, làm việc nhà hoặc quay các nội dung cần sự tiện lợi, thoải mái. Thực tế, việc tháo phụ kiện trong những trường hợp như vậy là điều khá phổ biến.

Suốt thời gian qua, Phương Oanh lựa chọn cách im hơi lặng tiếng, không lên tiếng giải thích hay phản hồi trước các đồn đoán. Cách ứng xử này phần nào cho thấy cô ưu tiên sự riêng tư, tập trung ổn định cuộc sống và bảo vệ các con trước sự chú ý quá mức của dư luận.

Trong loạt clip mới nhất, Phương Oanh bị soi không mang nhẫn cưới (ảnh: Tổng hợp)

Hầu hết các clip nấu ăn của cô đều được đăng tải trên kênh khác, Phương Oanh vẫn đang sống trong biệt thự (ảnh: Tổng hợp)

Trước kia, Phương Oanh cũng không có thói quen đeo nhẫn cưới (ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh duy trì nhịp sống khá trầm lắng. Ngoài công việc quảng cáo và chăm sóc gia đình, cô gần như vắng bóng khỏi các sự kiện giải trí, không chia sẻ nhiều về đời tư trên mạng xã hội. Hình ảnh Phương Oanh xuất hiện trong các clip đời thường vẫn gọn gàng, chỉn chu, tập trung vào vai trò người mẹ hơn là hào quang showbiz.

Thỉnh thoảng, Phương Oanh mới "flex" nhẫn kim cương ở ngón áp út (ảnh: FBNV)

Phương Oanh từng chia sẻ chuyện nấu nướng do cô tự làm như một niềm vui chăm sóc gia đình mỗi ngày chứ không "diễn" hay cố tình tỏ ra. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Có những món không phải lần đầu tôi làm là được ngay. Bởi vì khi tôi làm vlog nấu ăn, có những món tôi làm lần đầu, con xem công thức và làm thành công. Nhưng có những món phải chăm và quen tay mới làm được". Phương Oanh từng mạnh dạn treo thưởng 10 tỷ đồng nếu ai được bằng chứng cho thấy có ekip phía sau.

Phương Oanh từng thổ lộ niềm vui nấu nướng sau khi kết hôn: "Đối với Oanh, hạnh phúc có rất nhiều định dạng, trong đó có cả ở trong những điều rất đơn giản mà ta có thể có được hàng ngày. Đó là được ăn đồ người thân nấu hay nấu đồ cho người thân ăn. Kể cả những món mới, món cầu kỳ hay những bát mì, bát bún nhưng được làm cho người thân ăn, khiến người thân thấy ấm áp cũng làm cho Oanh vui vẻ, hạnh phúc".