Phương Oanh không can thiệp vào việc kinh doanh của Shark Bình

Chiều 14/10, thông tin doanh nhân Nguyễn Hoà Bình - tức Shark Bình bị bắt gây xôn xao dư luận. Cụ thể, Shark Bình bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến dự án đồng tiền số Antex. Ngoài vai trò doanh nhân, Shark Bình còn được biết đến là chồng của diễn viên Phương Oanh.

Trong cuộc trò chuyện vào đầu năm 2023, trước khi kết hôn với Shark Bình, Phương Oanh từng khẳng định không can thiệp vào công việc kinh doanh của chồng. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh không kêu gọi chồng đầu tư, cả hai chỉ là những người đồng hành, san sẻ những khó khăn với nhau chứ không có vai trò quyết định.

Cụ thể, Phương Oanh nói: "Bởi chúng tôi đến từ hai thế giới toàn khác nhau. Đó cũng là điểm thu hút đầu tiên kéo chúng tôi xích lại với nửa kia. Khi người này nói về thế giới của mình thì nửa kia 'Ồ' lên thích thú vì thấy rất mới lạ, rất là muốn nghe, muốn hiểu về thế giới đó, rất thu hút. Nhưng cũng bởi là hai thế giới khác nhau nên sau cùng chúng tôi chỉ có thể lắng nghe, ủng hộ để đồng tình thôi chứ không thể can thiệp. Bởi chỉ người trong thế giới đó mới biết họ cần làm gì là đúng đắn, là phù hợp, khiến họ thoải mái nhất. Mọi lời của Oanh hay của anh, ngoài việc ủng hộ và là động lực để giúp nhau tốt hơn mỗi ngày ra, thì không ảnh hưởng đến công việc của người kia. Đó là nguyên tắc không can thiệp vào quyết định của nhau trong thế giới riêng của mỗi người".

Phương Oanh từng nhấn mạnh không can thiệp vào việc kinh doanh của chồng

Ngoài ra, Phương Oanh cho biết mong muốn tự xây dựng sự nghiệp, không nhờ cậy vào chồng. Nữ diễn viên chia sẻ: Tôi có một nguyên tắc đó là không can thiệp vào chuyện kinh doanh của anh ấy, sẽ không nhờ cậy đến anh ấy giúp sức cho công việc của mình. Anh ấy là nhà đầu tư mà, mình nhận đầu tư của anh ấy thì quá dễ dàng. Với Oanh, sự nghiệp của Oanh phải do chính tay mình làm nên như trước nay vẫn vậy. Dù có thể xước xát, có thể vấp ngã nhưng mình vẫn phải là người tự giải quyết. Chính những vấp váp, sóng gió ấy là bài học vô giá để mình làm tốt hơn ở những bước tiếp theo. Thành hay bại phải là do mình thì sự nghiệp mới là của mình".

Liên quan đến việc thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện của giới kinh doanh cùng chồng, Phương Oanh giải thích: "Chúng tôi coi nhau là nguồn động lực bởi người này đã đặt người kia ở vị trí quan trọng nhất, truyền cảm hứng cho đối phương làm tốt hơn việc trong thế giới của mình. Như việc Oanh xuất hiện cùng anh ở sự kiện của anh với tư cách là khách mời nó cũng giống như đi hàng trăm sự kiện khác thôi, không có gì to tát cả. Huống chi đây là sự kiện của người quan trọng với mình, anh ấy vui thì đương nhiên mình sẽ vui. Có mình thì anh ấy sẽ vui, anh ấy vui thì đương nhiên mình thấy hạnh phúc".

Sau khi thông tin Shark Bình bị bắt rầm rộ, Phương Oanh hiện chưa có bất kì chia sẻ hay động thái nào trên mạng xã hội. Bài đăng mới nhất trên Facebook của cô là vào hôm 11/10, nữ diễn viên đăng biểu tượng trái tim màu xanh dương, kèm đoạn clip có lời bài hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Lần gần nhất Phương Oanh lộ diện là cùng 2 con đón Trung Thu ở trường vào hôm 3/10. Hiện tại, các tài khoản MXH của Phương Oanh vẫn giữ chế độ hoạt động, cô không xoá hay tắt bình luận. Tuy nhiên, dễ dàng nhận ra Phương Oanh hạn chế cập nhật về cuộc sống, không còn đăng vlog nấu nướng hay khoe chơi thể thao nhiều như trước.