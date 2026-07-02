Phương Oanh khoe mâm cơm đạm bạc mùa hè, có 1 chi tiết khiến nhiều người thấy lạ lùng

Bên cạnh các món ăn, cách bày biện gọn gàng, tinh tế của Phương Oanh cũng nhận về nhiều lời khen.

Mùa hè đến, nội dung về các mâm cơm vừa ngon, bổ dưỡng lại dễ ăn khi thời tiết nắng nóng lại càng nhận về nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết. Và trên mạng xã hội thì những content này cũng thu hút lượng tương tác không nhỏ.

Không nằm ngoài đường đua, mới đây trên trang Facebook cá nhân, Phương Oanh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mâm cơm mùa hè.

Phương Oanh khoe mâm cơm mùa hè tự nấu.

Mâm cơm gồm những món ăn đậm chất gia đình Việt như rau muống luộc, thịt luộc, tép xào, canh khoai sọ nấu rau muống, sấu muối chua. Thực đơn không cầu kỳ nhưng được nhiều người nhận xét là "đúng bài" cho những ngày oi bức bởi vừa thanh mát, vừa đưa cơm.

Bên cạnh các món ăn, cách bày biện gọn gàng, tinh tế của Phương Oanh cũng nhận về nhiều lời khen. Đặc biệt là đĩa rau muống luộc. Thay vì xếp tự nhiên như cách thường thấy, nữ diễn viên khéo léo cuộn rau thành từng bó tròn nhỏ, đặt ngay ngắn trên đĩa. Cách bày biện này vừa gọn gàng, đẹp mắt, vừa giúp việc gắp rau dễ dàng hơn, song cũng khá lạ lẫm với nhiều người bởi không phải mâm cơm gia đình nào cũng... cầu kỳ như thế. Chính chi tiết nhỏ này nhanh chóng trở thành điểm được cư dân mạng bàn tán dưới phần bình luận.

Không ít cư dân mạng còn nhận ra chiếc mâm màu đồng quen thuộc mà nữ diễn viên thường sử dụng để bày biện đồ ăn. Đây là kiểu mâm gợi nhiều ký ức về những bữa cơm gia đình ngày trước, góp phần tạo nên cảm giác gần gũi, ấm cúng cho tổng thể mâm cơm. Phía dưới bài đăng, nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú với thực đơn của Phương Oanh: "Nhìn thôi đã thấy mát người", "Mâm cơm này ăn vội cũng phải hết 4 bát cơm", "Đồ ăn nhìn đơn giản mà cuốn quá", "Khéo từ nấu ăn đến bày biện",....

Đây không phải lần đầu tiên Phương Oanh gây chú ý với những nội dung về nấu nướng. Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh vào bếp trên mạng xã hội. Mới đây, cô cũng đăng tải quá trình tự tay muối sung tại căn bếp quen thuộc của gia đình.

Phương Oanh tự làm sấu muối chua.

Trên Facebook cá nhân, Phương Oanh có hẳn 1 album mang tên “Bếp nàng ỉn” lập từ khi chưa lấy chồng - năm 2021, chuyên chia sẻ hình ảnh những bữa cơm gia đình do tự tay cô nấu.

Từ những món ăn thường ngày như thịt kho, đậu xào, các món canh rau Việt Nam, dưa muối, cà pháo,... đến những món ăn "chơi" như ốc luộc sả ớt,... đều được cô nàng chăm chút tỉ mỉ để mang đến hương vị ấm cúng.

Một mâm cơm mùa hè điển hình của nhà Phương Oanh. Có thể thấy rằng rau muống luộc vẫn là chân ái.

Một số mâm cơm trước đó được Phương Oanh chia sẻ lên mạng xã hội.

Cô cũng có khiếu nấu các món ăn chơi, ăn vặt

Có thời điểm, loạt video nấu ăn trên kênh TikTok của Phương Oanh liên tục đạt hàng triệu lượt xem. Không chỉ chia sẻ thành phẩm, nữ diễn viên còn hướng dẫn khá chi tiết từng công đoạn chế biến. Nhiều người cho biết họ theo dõi các video không chỉ để học nấu ăn mà còn bởi sự chỉn chu, tỉ mỉ trong cách cô sắp xếp không gian bếp và trình bày món ăn.

Với Phương Oanh, căn bếp không đơn thuần là nơi chuẩn bị bữa ăn mà còn là không gian để chăm sóc gia đình và gửi gắm tình cảm dành cho chồng con. Vì vậy, từng bữa cơm cô chia sẻ đều cho thấy sự đầu tư từ khâu lựa chọn nguyên liệu, nấu nướng đến bày biện.

Từ cuối năm 2025 đến nay, Phương Oanh cũng dần xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội và trong các hoạt động nghệ thuật. Dù tần suất chia sẻ video nấu ăn không còn dày đặc như trước, nội dung về ẩm thực và cuộc sống gia đình vẫn là chủ đề được cô ưu tiên.

Hình ảnh Phương Oanh mới đây.

Phương Oanh (tên đầy đủ Đỗ Phương Oanh, sinh năm 1989) được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Hương vị tình thân , Quỳnh búp bê , Lặng yên dưới vực sâu hay Gió ngang khoảng trời xanh . Bên cạnh hoạt động diễn xuất, cô còn xây dựng hình ảnh nhà sáng tạo nội dung về nấu ăn và nội trợ, thu hút lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.