Phương Oanh đã thắng

Tập 40 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được xem là một trong những tập phim cảm xúc nhất kể từ đầu phim. Sau hàng loạt biến cố, Mỹ Anh (Phương Oanh) đã chính thức đối diện với sự thật cay đắng về cuộc hôn nhân tưởng chừng vững bền.

Trong tập này, cô tận mắt chứng kiến Đăng người chồng mà mình tin tưởng tuyệt đối nói dối là lên công ty nhưng thực chất lại đến căn hộ của Linh (Lan Phương). Đây vốn là “phép thử” do Linh dàn dựng, chỉ để biết Đăng có còn chạy đến với mình hay không. Nhưng Linh không ngờ rằng, cú “thử lòng” ấy lại khiến một gia đình tan nát.

Không thể chịu đựng thêm, Mỹ Anh tát chồng một cái, rồi òa khóc nức nở trong cơn mưa tầm tã. Tập phim ngập tràn những giọt nước mắt của Mỹ Anh, của Đăng, và của cả khán giả. Cô gục ngã giữa nỗi đau phản bội, rồi sau đó dầm mưa, gặp tai nạn, và được Ngân cùng Lam đưa về chăm sóc. Đây là tập mà Phương Oanh gần như khóc xuyên suốt, từ nỗi uất nghẹn, đau đớn, cho đến khoảnh khắc bất lực hoàn toàn.

Trên mạng xã hội, dưới những đoạn video về những phân đoạn của Mỹ Anh, khán giả đồng loạt bình luận rằng họ nhìn Mỹ Anh mà thấy đau lòng, thậm chí có người còn khóc theo: “Nhìn Mỹ Anh khóc mà nước mắt tôi cũng rơi theo. Thương Mỹ Anh quá. Tất cả vì gia đình, chăm sóc Đăng từ mọi điều nhỏ nhất, cuối cùng bị một nhát dao đâm thấu ngực. Đau", "Khóc theo Mỹ Anh luôn”.

Không còn là diễn xuất, Phương Oanh khiến khán giả như cùng sống trong cảm xúc của nhân vật nỗi đau của một người phụ nữ tận tụy, nhưng nhận lại chỉ là sự phản bội. Ai cũng thấy mình trong giọt nước mắt của Mỹ Anh: Nghẹn ngào, uất ức, và cô độc đến tận cùng.

Khoảnh khắc khiến khán giả cùng khóc với nhân vật là dấu mốc mà không phải diễn viên nào cũng đạt được. Với tập 40, Phương Oanh đã thực sự làm được điều đó. Từng ánh mắt run rẩy, hơi thở đứt quãng, giọng nói nghẹn lại tất cả khiến người xem cảm nhận nỗi đau chân thật, không cần bất kỳ lời biện minh nào.

Và cũng chính nhờ cảnh này, Phương Oanh đã chứng minh rằng lựa chọn trở lại với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh không phải sai lầm, trái lại còn là bước ngoặt giúp cô khẳng định vị thế.

Trước đó, khi phim mới khởi chiếu, không ít người hoài nghi việc cô đảm nhận vai Mỹ Anh - nhân vật từng được Đồng Dao thể hiện quá xuất sắc trong bản Trung (30 Chưa Phải Là Hết). Hình tượng Cố Giai quá lớn, khiến nhiều khán giả lo ngại Phương Oanh sẽ khó thoát khỏi cái bóng ấy.

Thế nhưng, bằng diễn xuất tinh tế và cảm xúc, cô dần chứng minh rằng mình không phải “Cố Giai bản Việt”, mà là một Mỹ Anh rất riêng một người phụ nữ Việt hiện đại, chân thật và giàu nội lực.

Vượt qua định kiến, vượt qua sự so sánh, Phương Oanh đã khiến khán giả tin và thương nhân vật của mình. Người ta chỉ thấy một Phương Oanh trưởng thành, sâu sắc và thuyết phục.

Và ở tập 40 này, khi nước mắt cô khiến hàng nghìn người cùng khóc theo, có thể nói Phương Oanh đã thật sự trở lại, và trở lại trong chiến thắng của cảm xúc. Có thể nói, Phương Oanh đã đặt cược cho sự trở lại của mình và cô đã thắng. Thắng bằng diễn xuất, bằng cảm xúc, và bằng chính trái tim mà cô gửi gắm vào nhân vật Mỹ Anh.



