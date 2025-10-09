Phương Oanh cứ nhìn con là khóc

Phương Oanh từng là một trong những diễn viên truyền hình được yêu thích nhất VTV, ghi dấu ấn với loạt vai diễn đình đám trong Quỳnh Búp Bê, Ngược Chiều Nước Mắt, Hương Vị Tình Thân, Lặng Yên Dưới Vực Sâu… Với gương mặt ưa nhìn và phong cách diễn xuất tinh tế, cô được xem là thế hệ nữ diễn viên vừa có sắc, vừa có thực lực.

Thời điểm sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Phương Oanh gây chú ý khi công khai hẹn hò với doanh nhân Shark Bình. Sau khi vượt qua loạt sóng gió, cả hai tổ chức đám hỏi vào giữa năm 2023 và đón cặp song sinh đáng yêu vào tháng 5/2024. Từ đó, nữ diễn viên tạm gác lại toàn bộ công việc nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình và nuôi con nhỏ.

Phương Oanh và Shark Bình về chung một nhà sau thời gian hẹn hò đầy sóng gió

Từ ngày trở thành mẹ, Phương Oanh hiếm khi xuất hiện trước công chúng thông qua màn ảnh mà thay vào đó, cô chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong hành trình nuôi con. Trong vlog ghi lại khoảnh khắc đưa hai nhóc tỳ đi chụp ảnh đầu đời, nữ diễn viên khiến khán giả xúc động khi bật khóc giữa buổi chụp.

"Khổ, sinh xong sự nhạy cảm cứ phải gọi là gấp mấy lần ấy. Không biết có ai giống em không ạ? Nhìn con lớn lên từng ngày, nên mỗi khi cứ được chứng kiến lần đầu nào của con thì Oanh lại khóc và có cảm xúc mạnh mẽ vô cùng".

Phương Oanh thừa nhận, từ khi làm mẹ, bản thân trở nên yếu mềm hơn, đôi khi mệt mỏi và "hết pin" như bao mẹ bỉm khác. Nhưng chỉ cần nhìn thấy con ngủ ngoan, cười khúc khích là mọi nỗi cực nhọc tan biến.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Nhưng sau tất cả, vẫn cứ là u mê 2 em lắm luôn, vì trộm vía 2 em cũng ăn ngoan, ngủ ngoan và cũng rất hợp tác hỗ trợ mẹ nữa. Giờ đi đâu Oanh cũng chỉ muốn nhanh nhanh, chóng chóng để về, phần lớn là vì nhớ con, và muốn được tự tay chăm sóc, dành những điều tốt đẹp nhất cho con".

Phương Oanh chia sẻ dễ nhạy cảm, liên tục bật khóc khi nhìn những khoảnh khắc lớn lên của các con

Trong một cuộc trò chuyện cùng chúng tôi vào năm 2023, Phương Oanh từng tiết lộ rơi vào khoảng thời gian khủng hoảng, thậm chí từng muốn nghĩ đến điều tiêu cực khi chuyện yêu đương với Shark Bình bị lộ. Tuy nhiên, sau tất cả, cô cho biết cảm thấy trân trọng vì tìm được người đàn ông quan tâm, lo lắng và thấu hiểu cho mình.

Phương Oanh từng chia sẻ khi đến với nhau, cả hai đều có những thành công riêng: "Bạn trai mình (hiện là chồng - Shark Bình) là một người thành đạt. Bản thân Oanh cũng là người đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp nên hai bên dễ dàng chia sẻ về hành trình dẫn đến thành công của mỗi người và bị hấp dẫn bởi câu chuyện về những gì đối phương từng trải qua. Nói chuyện thấy hợp nhau thì tự nhiên tình cảm sẽ đến thôi. Tình yêu mà, nó đến một cách hết sức tự nhiên".

Nữ diễn viên khẳng định không can thiệp vào chuyện kinh doanh hay những quyết định của chồng vì mỗi người có một thế giới riêng. Phương Oanh cho biết cả hai thường xuyên lắng nghe, động viên nhau trong công việc, cô chưa từng kêu gọi chồng đầu tư tài chính cho mình.

Phương Oanh chia sẻ từng có thời gian áp lực khi công khai chuyện tình cảm với Shark Bình

Cuộc sống của nữ diễn viên sau khi làm dâu hào môn cũng được nhiều người quan tâm. Từ những chuyến du lịch xa hoa, bộ sưu tập hàng hiệu cho tới những khoảnh khắc bên con nhỏ, Phương Oanh cho thấy một hình ảnh phụ nữ đang tận hưởng cuộc sống viên mãn. Dẫu vậy, việc thường xuyên bị soi xét từ ngoại hình, diễn xuất đến đời tư đã khiến cô không ít lần rơi vào vòng tranh cãi.

Thời gian qua, Phương Oanh cũng đánh dấu sự quay trở lại với nghệ thuật. Cô tham gia Bước Nhảy Hoàn Vũ 2024 và kết thúc hành trình với giải thưởng phụ là Người đẹp bứt phá. Gần đây, nữ diễn viên quay lại với phim ảnh với vai diễn trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.