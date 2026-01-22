Phương Nhi và Minh Hoàng khởi động trend chụp ảnh cưới với ngựa: Thông điệp ẩn giấu

Càng gần đến ngày cưới của doanh nhân Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi, sự quan tâm từ công chúng càng nhiều. Đáp lại, cặp đôi cũng để lộ những thông tin hiếm hoi về hỷ sự và một trong số đó là bộ ảnh cưới với chú ngựa trắng.

Hình ảnh được Minh Hoàng và Phương Nhi đăng tải trước thềm đám cưới

Giữa vô vàn concept ảnh cưới quen thuộc, việc chụp ảnh cưới cùng ngựa nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ bởi yếu tố hình ảnh khác biệt, lựa chọn này của cặp đôi còn được cho là mang nhiều tầng ý nghĩa, gắn với cả tính cá nhân lẫn yếu tố văn hoá - thời điểm.

Phía dưới những bài đăng liên quan đến bộ ảnh này, cư dân mạng để lại bình luận bàn tán rôm rả. Nhiều người thấy ấn tượng và thích thú vì đây chính là gu ảnh cưới của mình. Nhiều người lại tò mò sự đặc biệt khi chú ngựa xuất hiện trong bộ ảnh vì sự trùng hợp năm Bính Ngọ, Phương Nhi sinh năm 2002 - tức là tuổi ngựa.

“Mỗi người có gu chụp ảnh cưới khác nhau. Chúc 2 bạn mãi yêu thương nhau, bình an, hạnh phúc!”, “Ảnh cưới như này mới là ảnh, còn ảnh của tui thì chỉ để cho con tui biết ngày xưa ba nó có cưới mẹ nó thôi”, “Đúng gu mình luôn á, trước mình cũng mê chụp ảnh cưới với ngựa vậy nè”, “Ê! Tui thấy đẹp thật mà. Nó peak mà nó sang ấy. Sau tui mà cưới thì tui cũng phải chụp với ngựa mới được”, “Cái nước ảnh này trông rất hoàng gia cổ điển nha”, “Mọi người quen chụp hình cưới ngoại cảnh, nhiều màu sắc nên khi nhìn hình này được chụp theo phong cách châu Âu, tông màu lạnh nên không quen chứ thật ra có ý nghĩa cả”,.. . là một số bình luận từ cư dân mạng.

Thực tế là dù trong văn hóa phương Đông hay phương Tây, ngựa là một loài vật quan trọng, không chỉ xuất hiện trong đời thường mà còn được gửi gắm những thông điệp cuộc sống.

Theo quan niệm Á đông, ngựa là biểu trưng cho may mắn, hanh thông và thành công, gắn với câu chúc “mã đáo thành công”. Ngựa cũng là biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần kiên định - những giá trị thường được gắn với một cuộc hôn nhân vững vàng. Vì vậy chụp ảnh cưới với ngựa cũng được xem là lời cầu chúc cho cuộc sống hôn nhân suôn sẻ, thuận lợi và bền lâu.

Ngựa còn mang đến ý nghĩa về sự tự do và khát vọng. Việc chụp ảnh cưới với ngựa thể hiện mong muốn về một cuộc hôn nhân tôn trọng cá tính, không gian riêng nhưng vẫn giữ sự gắn kết.

Ngựa xuất hiện trong những bộ ảnh cưới của nhiều cặp đôi Trung Quốc (Ảnh: Xiaohongshu)

Với Phương Nhi, lựa chọn này lại càng có thêm ý nghĩa cá nhân khi cô tuổi Ngựa. Trong quan niệm Á Đông, người tuổi Ngựa thường gắn với hình ảnh độc lập, mạnh mẽ nhưng giàu tình cảm. Sự xuất hiện của chú ngựa trong bộ ảnh cưới vì thế không chỉ mang yếu tố biểu trưng, mà còn được cho là phản chiếu phần nào cá tính và năng lượng riêng của cô dâu.

Ở phương Tây, chụp ảnh cưới theo chủ đề ngựa đã trở thành một xu hướng được các cô dâu chú rể ưa chuộng.

Tại đây, ngựa từng gắn liền với giới quý tộc, hoàng gia, hiệp sĩ. Trong ảnh cưới, sự xuất hiện của ngựa tạo cảm giác cổ điển, sang trọng, giúp bộ ảnh mang màu sắc điện ảnh và đẳng cấp hơn. Vì vậy khi đưa những sinh vật tuyệt vời này vào buổi chụp ảnh cưới, bạn không chỉ đơn thuần là chụp ảnh mà đang tạo ra một câu chuyện cổ tích, toát lên vẻ lãng mạn và sang trọng.

Ảnh được chụp bởi Joshua Dwain Photography - nhiếp ảnh gia đang làm việc tại Mỹ

Ảnh chụp bởi Froydis Geithus - nhiếp ảnh gia người Na Uy

(Tổng hợp)



