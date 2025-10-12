Phương Mỹ Chi xin lỗi

Tối 11/10, concert Em Xinh Say Hi D-2 diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội, thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Trong dàn lineup, Phương Mỹ Chi là một trong hai Em Xinh (cùng LyHan) được trình diễn trọn vẹn ca khúc solo của mình trên sân khấu. Tuy nhiên, tiết mục Ếch Ngoài Đáy Giếng của cô lại gặp sự cố âm thanh hi hữu ngay khi đang biểu diễn, khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.

Cụ thể, khi Phương Mỹ Chi cùng dàn vũ công đang trình diễn, toàn bộ âm thanh ngoài sân khấu bất ngờ tắt. Trong vài chục giây, khu vực khán đài rơi vào trạng thái ngơ ngác, nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số fan vẫn cổ vũ để tiếp sức tinh thần cho nữ ca sĩ, trong khi nhiều khán giả khác tỏ ra tiếc nuối vì tiết mục được đầu tư bài bản lại không thể trọn vẹn.

Phương Mỹ Chi biểu diễn Ếch Ngoài Đáy Giếng tại concert Em Xinh Say Hi Mỹ Đình

Sự cố này tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn chương trình, nhưng rõ ràng là một khoảnh khắc đáng tiếc, đặc biệt với Phương Mỹ Chi. Sau đêm concert, cô thể hiện sự áy náy khi cho biết bản thân "bứt rứt đến tận bây giờ".

Chiều 12/10, Phương Mỹ Chi đã chủ động gửi lời xin lỗi đến khán giả qua broadcast cá nhân. Cô viết: "Có 1 trục trặc âm thanh ở bài Ếch iu của mình, không phải mình mảng miếng đâu. Huhu xin lỗi khán giả, Chi còn bứt rứt tới giờ đây, đã chuẩn bị bao nhiêu để diễn cho khán giả thủ đô xem mà tiết mục solo lại trục trặc! Xin lỗi khán giả nhiều ạ".

Màn trình diễn được hoàn thành trọn vẹn nhưng Phương Mỹ Chi vẫn áy náy

Trong chia sẻ tiếp theo, Phương Mỹ Chi cũng giải thích rõ hơn nguyên nhân khiến cô vẫn tiếp tục hát dù nhạc ngoài sân khấu đã tắt: "Lúc đó tai mình vẫn nghe nhạc và vẫn đang live, không hề biết bên ngoài nhạc đã off và đã vô tình làm khán giả hơi down mood. Sau khi nhạc ở ngoài off thì ngay lúc đó in-ear mình cũng off tiếng hoàn toàn luôn, mình diễn bằng bản năng của 1 ca sĩ, và nghe bằng loa ngoài hiện trường, nên hát bị delay chệch nhịp tùm lum. 12 năm đi hát chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra, hôm nay thật hi hữu và Chi cũng thật sự rất áy náy với các khán giả hôm nay xem tại Mỹ Đình..."

Thực tế, trong những đoạn clip được ghi lại, có thể thấy Phương Mỹ Chi vẫn giữ được bình tĩnh, tiếp tục thể hiện tiết mục một cách chuyên nghiệp. Nhiều khán giả sau đó đã dành lời khen cho phản xạ sân khấu và tinh thần làm nghề của cô. Một số bình luận còn cho rằng, "dù trục trặc kỹ thuật nhưng cách Chi xử lý vẫn rất đỉnh và dễ thương", hay "càng thấy Chi bản lĩnh, không bị khớp dù tình huống khó".

Phương Mỹ Chi xin lỗi

Dù vậy, với tính cách cầu toàn và luôn muốn mang đến cho khán giả trải nghiệm tốt nhất, Phương Mỹ Chi vẫn không giấu được cảm giác áy náy. Trong trường hợp của Phương Mỹ Chi, khán giả đã cảm nhận rõ được sự chuyên nghiệp, nỗ lực và tấm lòng của cô.