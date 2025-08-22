Phương Mỹ Chi lên tiếng trước phát ngôn: "Em biết em không được xinh nên em không dám trèo cao đâu"

Mới đây, thông qua kênh broadcast dành cho người hâm mộ, Phương Mỹ Chi chính thức lên tiếng trước những thông tin sai sự thật. Nữ ca sĩ cho biết một số trang mạng đã bịa đặt, gán ghép phát ngôn không đúng, trong đó có câu: “Em biết em không được xinh nên không dám trèo cao đâu”.

Giọng ca Gen Z bác bỏ những thông tin bịa đặt này, đồng thời khẳng định luôn trân trọng giá trị của bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Một số trang mạng xã hội bịa đặt, gán ghép thông tin sai lệch về Phương Mỹ Chi.

"Thứ nhất là Chi chưa từng nói như vậy, đây là thông tin gán ghép sai sự thật về phát ngôn của nghệ sĩ. Nhưng nội dung họ 'gán ghép' khiến Chi phải suy ngẫm. Đó là sự phân biệt, dán nhãn của đẹp và xấu đối với phái nữ. Tại sao lại nghĩ mình xấu, và vì điều đó mà không dám nghĩ đến một kết quả tươi đẹp cho bản thân", cô nói.

Phương Mỹ Chi đính chính về phát ngôn: ""Em biết em không được xinh nên em không dám trèo cao đâu".

Phương Mỹ Chi đưa thông điệp tích cực về vẻ bề ngoài, về giá trị của bản thân. Cô mong muốn các bạn gái như mình nên yêu thương bản thân, tự tin với những gì mình đang có thay vì tự ti, mặc cảm. " Câu nói "vì em biết em không xinh, nên em không dám trèo cao", đang đồng nghĩa vì tôi thấy mình xấu xí nên tôi không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Quá nguy hiểm khi tiêm nhiễm những thông điệp này và "mượn" Chi là người dẫn dắt vào tư duy các bạn thế hệ trẻ - phải tự ti với những điều khác biệt tạo nên cá thể độc lập riêng ", giọng ca Bóng phù hoa viết.

Chia sẻ của Phương Mỹ Chi về cái đẹp và sự tự tin vào bản thân ngay lập tức đã gây bão trên mạng xã hội. Cô gửi đến thông điệp tích cực, mong các bạn gái luôn tự tin vào bản thân cũng như sự khác biệt của mình thay vì suy nghĩ tiêu cực, nghĩ mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp.

Phương Mỹ Chi truyền tải thông điệp tích cực với các bạn trẻ.

Động thái của Phương Mỹ Chi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của nữ ca sĩ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi tin tưởng hay chia sẻ.

Phương Mỹ Chi được kỳ vọng sẽ trở thành quán quân của Em xinh "say hi".

Phương Mỹ Chi được nhiều khán giả biết đến với biệt danh “cô bé dân ca”. Cô ghi dấu ấn từ Giọng hát Việt nhí 2013 khi trở thành Á quân của chương trình. Đến năm 2025, cô tiếp tục khẳng định tài năng khi lọt vào top 3 tại Sing! Asia 2025 và hiện đang tiến sâu vào vòng chung kết của Em xinh "say hi". Nữ ca sĩ được giới chuyên môn và khán giả kỳ vọng sẽ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân.