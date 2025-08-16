Phương Mỹ Chi đích thân lên tiếng giữa tin đồn hẹn hò Quang Hùng MasterD

Một trong những cặp đôi đang lọt vào "tầm ngắm" của "thánh soi Vbiz" là Phương Mỹ Chi và Quang Hùng MasterD. Nghi vấn này bắt đầu rầm rộ khi cư dân mạng soi ra được cả hai sở hữu những món đồ hao hao nhau. Không chỉ vậy, trong Tổ đội 1 0 2, Quang Hùng MasterD từng công khai thể hiện sự yêu thích, "bắn tim", "thả thính" đàn em Phương Mỹ Chi. Dù bị đào loạt hint đáng nghi nhưng người trong cuộc quyết không lên tiếng phản hồi. Từ trước đến nay, Quang Hùng MasterD và Phương Mỹ Chi cũng nổi tiếng kín tiếng trong chuyện tình cảm nên tình trạng yêu đương thật sự của cả hai cũng khiến không ít người tò mò.

Mới đây nhất, khi làm khách mời trong Siêu Thực Thành của Trấn Thành, Phương Mỹ Chi bị dàn sao "dí" khai thật mối quan hệ. Theo đó, khi JSOL nghi vấn Phương Mỹ Chi là người im im nhưng "tình trường" không phải dạng vừa thì Trấn Thành liền nói: "Chắc con chưa đâu ha. Chi nó khùng nên chưa ai yêu đâu, ủa chưa yêu ai đâu đúng không?". Ngay sau đó, Phương Mỹ Chi cũng hưởng ứng và đáp lại nhanh: "Đúng rồi, không có, không có ai thiệt". Trấn Thành tiếp tục nhận xét về Phương Mỹ Chi: "Nhỏ này coi vậy với chính chuyên, gặp ai cái chọn kỹ nghiêm túc yêu một lần một thôi chứ không thích trải nghiệm".

Giữa nghi vấn yêu đương bí mật, câu trả lời đầy khẳng định và thái độ của Phương Mỹ Chi đã khiến netizen cho rằng "thuyền" với Quang Hùng MasterD đã bị "chìm". Nhiều cư dân mạng cũng đã phát hiện ra loạt hint của cặp đôi này có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, chuyện yêu đương nên tôn trọng cảm xúc và quyết định của người trong cuộc.

Phương Mỹ Chi khẳng định đang độc thân, chưa có tình yêu giữa lúc bị soi hẹn hò

Phương Mỹ Chi liên tục chối chuyện yêu đương khi bị các đàn anh "dí"

Đây không phải lần đầu Phương Mỹ Chi cho biết vẫn đang độc thân. Trong tập mới nhất của Em Xinh Say Hi, Trấn Thành đã vô tình tiết lộ trạng thái của Phương Mỹ Chi. Theo đó, khi Phương Mỹ Chi rơi vào tình thế bị "tấn công ngược" khi "quăng miếng" trêu ghẹo LyHan và MaiQuinn: "Tại sao chị LyHan rồi lại hỏi tới chị MaiQuinn liền vậy, thì ra chị chính là người đàn bà đó!". Ngay lập tức, LyHan đáp lại: "Chị nghĩ em mới chính là người đó!". Trước tình huống này, Trấn Thành bật cười rồi ra mặt bênh vực Phương Mỹ Chi: "Mỹ Chi nó mới lớn, chưa có bồ em ơi!". Không chờ lâu, Phương Mỹ Chi nói "Đúng rồi!" để tỏ ý tán thành với ý kiến của Trấn Thành.

Trấn Thành cũng từng để lộ Phương Mỹ Chi chưa có tình yêu vào thời điểm quay Chung kết Em Xinh Say Hi

Thời gian gần đây, Quang Hùng MasterD và Phương Mỹ Chi bất ngờ trở thành "cặp đôi trong mơ" do netizen nhiệt tình ghép đôi. Chỉ từ vài chi tiết nhỏ như dùng phụ kiện giống nhau, phong cách thời trang có phần đồng điệu, cả hai nhanh chóng bị đưa vào "vũ trụ couple" của cư dân mạng. Trên các diễn đàn, loạt ảnh so sánh, khung hình ghép chung hay hashtag đôi xuất hiện dày đặc. Nhiều fan còn đầu tư làm hẳn clip ghép nhạc tình cảm, biến Quang Hùng và Phương Mỹ Chi thành một cặp đáng yêu như phim ngôn tình.

Tuy nhiên, nếu soi kỹ, những "hint" này lại khá ít ỏi và chưa đủ sức thuyết phục để khẳng định chuyện hẹn hò. Phần lớn phụ kiện hay trang phục mà cả hai sử dụng vốn thuộc những thương hiệu phổ biến, được nhiều nghệ sĩ và giới trẻ ưa chuộng nên việc "đụng hàng" cũng không quá bất ngờ. Thêm vào đó, Quang Hùng MasterD và Phương Mỹ Chi gần như không có nhiều tương tác công khai trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng tin đồn tình cảm này chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng phong phú và sự "đẩy thuyền" quá đà của một bộ phận netizen, thậm chí có thể chỉ nhằm mục đích câu tương tác. Khán giả tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin cũng đồng tình rằng, ở thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy Quang Hùng MasterD và Phương Mỹ Chi thực sự đang hẹn hò.

Loạt hint đồ đôi của Phương Mỹ Chi và Quang Hùng nhìn chung khá mơ hồ, khó xác định mối quan hệ