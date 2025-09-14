Phương Mỹ Chi ẩn ý bị một thế lực “chơi xấu”, liên tục phải quỳ lạy trên sân khấu

Tối 13/9, concert Em Xinh Say Hi diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc, khép lại với vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ giữa 30 nghệ sĩ nữ và khán giả. Nhận được sự ủng hộ to lớn xuyên suốt thời gian phát sóng, đêm nhạc đầu tiên nghiễm nhiên thu hút đông đảo người hâm mộ từ các tỉnh thành tới tham dự, đem tới loạt màn trình diễn và mảng miếng đặc sắc.

Một trong những tiết mục được mong đợi nhất bữa tiệc chính là Ếch Ngoài Đáy Giếng. Ngay trước khi concert diễn ra, Phương Mỹ Chi đón tin vui khi Ếch Ngoài Đáy Giếng vượt mặt Gã Săn Cá, trở thành ca khúc hot nhất với 23,5 triệu view - chỉ trong 3 tuần. Vì vậy, không có gì lạ khi Ếch Ngoài Đáy Giếng là một trong số ít tiết mục solo có mặt trong setlist vừa rồi.

Ếch Ngoài Đáy giếng mất 3 tuần để giành lấy ngôi vương từ Gã Săn Cá

Chị Bảy xuất hiện hoành tráng trên chiếc xe mô tô, đầu đội mũ bảo hiểm, vây quanh là chú ếch bông và dàn vũ công hùng hậu. Ca khúc được “chế biến” dựa trên bài hát thiếu nhi kinh điển Chú Ếch Con, đan cài với chất liệu đương đại. Phương Mỹ Chi vẫn giữ lại được chất hồn nhiên, bay bổng của sáng tác gốc, đồng thời thêm thắt màu sắc riêng của mình. Nữ ca sĩ khuấy động bầu không khí với giai điệu, ca từ vui nhộn và nguồn năng lượng bùng nổ.

Ếch Ngoài Đáy Giếng - Phương Mỹ Chi

Về giọng hát, Phương Mỹ Chi phát huy chất giọng mượt mà, giàu màu sắc dân gian, nhấn nhả chữ linh hoạt. Sân khấu được khoác lên chiếc áo chỉn chu từ hệ thống âm thanh cực bốc, ánh sáng và LED biến hoá không ngừng - tất cả tạo nên một không gian “quẩy” tưng bừng, ai nấy cũng phải nhún nhảy.

Phân đoạn dance-break là điểm xuyết thú vị bởi mỗi khi nhạc lên, từ nghệ sĩ, dancer đến khán giả đều phải nhảy theo điệu con ếch. Ban đầu, Chị Bảy còn chiều chuộng người hâm mộ với 2-3 lần dance break dù ca khúc đã hết, nhưng ekip vẫn “dí” liên tục. Phương Mỹ Chi giao lưu, trò chuyện chưa được vài câu đã phải “bung xõa” tới hơi thở cuối cùng.

Phương Mỹ Chi quỳ lạy xin tha khiến khán giả cười khúc khích

Nữ ca sĩ mệt "bở người", nằm xuống lấy sức

Phương Mỹ Chi phải quỳ lạy xin tha khiến người hâm mộ bật cười thích thú. Sau 8 lần drop, nữ ca sĩ trẻ nằm dài xuống sân khấu, lấy sức để chạy vào cánh gà chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Netizen vô cùng thích thú, không biết nên vui hay buồn cho cô nàng. Nhiều người khẳng định Ếch Ngoài Đáy Giếng chính là Walk phiên bản Em Xinh, dự đoán Phương Mỹ Chi còn phải “ná thở” dài dài.

Trên nền tảng Threads, hàng loạt bài đăng chia sẻ về sân khấu sôi động của Ếch Ngoài Đáy Giếng. Một tài khoản tin rằng nữ ca sĩ trẻ bị ekip “chơi xấu”, ban đầu là kịch bản nhưng khúc sau là ekip tự ứng biến, “xoay” Phương Mỹ Chi lẫn dancer liên hồi. Cứ ngỡ đăng “tút” vui vui nhưng ai ngờ Chị Bảy repost lại - ngầm thừa nhận bị dàn staff FOH “gài bẫy”.