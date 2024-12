Phương Lan ôm Phan Đạt bật khóc trên sóng truyền hình, thực hiện lời hứa từ 6 năm trước

Hậu ly hôn, mối quan hệ giữa Phan Đạt và Phương Lan ngày càng trở nên căng thẳng. Trong khi Phương Lan đăng Facebook tố chồng cũ kiểm soát, bạo hành tinh thần, thậm chí đe dọa tung ảnh nhạy cảm thì Phan Đạt cũng không ngại ngùng đáp trả trên trang cá nhân. Phan Đạt cho biết trong thời gian bên nhau, anh đã “gánh nợ” giùm bạn bè của Phương Lan, lo cho bố mẹ cô…

Đúng lúc này, chương trình “Người yêu tôi đỉnh nhất” phát sóng tập 2, có sự tham gia của cặp đôi. Thời điểm quay chương trình này (tháng 8/2024), cả hai vẫn đang vô cùng hạnh phúc.

Trong chương trình, Phương Lan luôn thể hiện tình cảm với chồng một cách sôi nổi và náo nhiệt. Cô dành cho Phan Đạt những cử chỉ dịu dàng và ngọt ngào như hôn gió, thả tim.

Phan Đạt và Phương Lan trong chương trình.

Trong tập này, Phương Lan và Phan Đạt đã minh chứng cho câu nói “em là ngoại lệ của anh”. Phương Lan bộc bạch chỉ có cô mới thấy được hình ảnh một Phan Đạt giản dị trong bộ đồ pijama, xách giỏ đi chợ, nấu ăn; hay lúc Phương Lan đi chăm sóc Phan Đạt bị ốm, nhưng lại giành giường ngủ khiến nhiều người nghĩ cô mới là người nhập viện.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ kỷ niệm cả hai đã trải qua khi lần đầu quay phim cùng nhau ở nơi có thời tiết khắc nghiệt, khiến họ không tắm suốt 4 ngày.

Trước thềm vòng thi cuối, Phương Lan bất ngờ tặng Phan Đạt một mô hình xe mô tô, khiến Ban bình luận và khán giả ngạc nhiên. Phan Đạt chia sẻ: "Khi mới quen, chúng em hứa sẽ thực hiện ước mơ của nhau. Lan từng hứa tặng em chiếc mô tô này trong một chương trình cách đây 6 năm, nhưng đến giờ em vẫn chưa có".

Khi được hỏi về lý do tặng quà, Phương Lan xúc động, mắt rưng rưng. Phan Đạt nhanh chóng trấn an bằng lời nói hài hước: "Không khóc, do anh Tâm (Giám đốc Âm nhạc Lê Thanh Tâm) đàn hay quá hả?".

Nữ diễn viên gốc Huế chia sẻ đã chuẩn bị món quà từ đầu năm nhưng giấu Phan Đạt. Khi chương trình “Người yêu tôi đỉnh nhất" mời cả hai tham gia, cô quyết định tạo bất ngờ cho anh trong dịp ý nghĩa này.

MC Thanh Duy tò mò hỏi Phương Lan: “Mô hình chỉ là tượng trưng thôi nhưng có một chiếc xe mô tô thật dành tặng cho Đạt đúng không?” và nhận được cái gật đầu xác nhận của nữ diễn viên.

Những khoảnh khắc gây xúc động của cặp đôi.

Nghẹn ngào trong nước mắt, Phương Lan bày tỏ: "Tình cảm của em dành cho Đạt không chỉ là tình yêu mà còn là sự biết ơn. Đạt từ bỏ công việc tốt để hỗ trợ em, thành công của em hiện tại phần lớn nhờ anh ấy".

Phan Đạt chia sẻ, Phương Lan đã làm nhiều điều cho anh, đặc biệt là sự tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Anh thích học vẽ và âm nhạc, nhưng không được gia đình đồng ý. "Lan là người đầu tiên ủng hộ em theo đuổi đam mê này" - anh nói.

Trong chương trình, Phan Đạt cũng tiết lộ cả hai từng định bỏ nghề sau đám cưới vì nghe những lời không đúng về mình. Sau khi suy nghĩ, anh nhận ra: "Nếu em bỏ, đó là quyết định cá nhân, nhưng em sẽ phụ lòng nhiều anh chị khác. Không phải ai cũng xấu!

Lan chưa bao giờ chê bai em. Ngoài gia đình, cô ấy là người đầu tiên tin em sẽ thành công trong lĩnh vực này. Mặc dù em không biết sẽ đóng góp được gì nhiều không, nhưng mà em sẽ cố gắng chiều theo cảm xúc của Lan. Ngày nào Lan còn làm nghề, chúng em sẽ làm việc một cách tử tế và chân thành nhất".

Chương trình "Người yêu tôi đỉnh nhất" đã trở thành kỷ niệm đẹp cuối cùng trong mối quan hệ giữa Phan Đạt và Phương Lan trước khi họ quyết định chia tay.

Tuy nhiên, đến ngày 30/11, Phương Lan xác nhận cả hai đã chia tay sau một năm tổ chức đám cưới, do những bất đồng trong quan điểm sống và quyết định cho nhau lối đi riêng. Thông tin này khiến công chúng không khỏi xôn xao.

Phương Lan bật khóc trên sân khấu khi chia sẻ về Phan Đạt

Cả hai khiến nhiều người xúc động.

Họ đã từng rất hạnh phúc bên nhau.

Trước khi xảy ra những căng thẳng trên mạng xã hội, cặp đôi vẫn từng dành cho nhau những lời nói tình nghĩa. Cụ thể, Phan Đạt từng rơm rớm nước mắt khi nhắc về Phương Lan:

"Từ giờ đến hết đời về sau, em sẽ rất khó quên vì giữa 2 đứa có nhiều thứ với nhau. Nếu hỏi em hai đứa yêu thật không thì em khẳng định có. Em không muốn mọi người nhìn nhận chuyện của tụi em bằng sự tiêu cực bởi những drama xung quanh.

Nếu hỏi còn yêu Lan nữa không thì em chắc chắn còn. Em chỉ muốn nhấn mạnh lý do dừng lại là vì tư tưởng làm nghề của hai đứa đối lập nhau thôi".

“Người yêu tôi đỉnh nhất” là phiên bản Việt hóa của gameshow nổi tiếng “My Boyfriend Is Better” từ CJ ENM (Hàn Quốc), do FPT Play sản xuất và được phát sóng trên VTV3 Chủ nhật hàng tuần.