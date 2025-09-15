Liên quan đến vụ việc " mẹ kế " nghi bạo hành trẻ em, ngày 15/9, UBND phường Kiến Hưng đã trao đổi với PV Tiền Phong về nội dung trên.

Theo UBND phường Kiến Hưng , ngày 13/9, phường nhận được thông tin từ Tổng đài quốc gia bảo vệ Trẻ em về việc trên địa bàn phường có trường hợp trẻ bị bạo hành. Ngay sau đó, UBND phường đã giao Công an phường Kiến Hưng phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ.

Sau khi xác minh được những người liên quan vụ việc, ngày 14/9, UBND phường đã cử Đoàn công tác đến thăm hỏi , động viên gia đình.

Qua trao đổi, gia đình cho biết, bố cháu là anh Đ.V.H (41 tuổi), hiện công tác tại một ngân hàng, còn cháu bé là Đ.C.H (13 tuổi).

Anh H kết hôn năm 2010, đến năm 2012 thì sinh cháu Đ.C.H. Tuy nhiên, năm 2014, vợ anh H qua qua đời trong một vụ tai nạn giao thông .

Trụ sở UBND phường Kiến Hưng

Đến năm 2022, anh H tái hôn với chị N.T.T (40 tuổi), sau đó gia đình có hai bé sinh đôi (1 trai, 1 gái). Cháu H sống cùng bố và mẹ kế. Năm học 2024 - 2025, cháu bé học rất tốt, ngoan, lễ phép.

"Theo thông tin từ gia đình, cháu bé bị mẹ kế bạo hành từ cuối năm 2024. Tuy nhiên, vụ việc cụ thể như thế nào, có hay không việc bạo hành trẻ em thì cơ quan công an đang xác minh làm rõ”, đại diện UBND phường Kiến Hưng thông tin.

Cũng theo UBND phường Kiến Hưng, tại thời điểm đoàn công tác đến thăm, “mẹ kế” không còn sống chung với cháu bé. Do đó, UBND phường cũng chưa nắm được thông tin từ phía chị T.

Hình ảnh cháu bé nghi bị "mẹ kế" bạo hành (ảnh cắt từ clip)

Gia đình cho biết hiện chưa cần hỗ trợ từ UBND phường Kiến Hưng. Tuy nhiên, UBND phường sẽ tiếp tục theo dõi sát sao vụ việc. "Trường hợp gia đình cần hỗ trợ UBND phường sẽ cử người phối hợp trong phạm vi, thẩm quyền", đại diện phường Kiến Hưng thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm theo một bức "tâm thư" cùng video clip, được cho là của bé trai sống cùng bố và mẹ kế.

Trong thư, cháu bé cho biết thời gian gần đây thường xuyên bị mẹ kế dùng các đồ vật như điện thoại, chai thủy tinh, thìa… hành hung. Kèm theo lá thư là một số đoạn clip ngắn thể hiện người phụ nữ dùng điện thoại đánh vào đầu cháu bé trong phòng.

Sau khi được đăng tải, bài viết được chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Nhiều tài khoản bình luận thương cảm với bé trai và lên án hành vi bạo lực của người phụ nữ, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Nhận được thông tin, Công an TP. Hà Nội đã vào cuộc, mời các đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ.