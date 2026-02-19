Phương Anh Đào: 'Tuấn Trần chân thành, tại sao tôi không chọn anh ấy?'
Nhóm Phóng viên |
Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Phương Anh Đào cho biết Tuấn Trần là một trong những lý do để cô quay lại với điện ảnh sau 3 năm. Mỹ nhân trăm tỷ chia sẻ bạn diễn là người chân thành, tốt tính, hai người có mối quan hệ thân thiết, góp ý nhiều cho cô trong công việc, cuộc sống.
Theo tienphong.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/phuong-anh-dao-tuan-tran-chan-thanh-tai-sao-toi-khong-chon-anh-ay-post1821323.tpo