Phương Anh Đào: 'Tuấn Trần chân thành, tại sao tôi không chọn anh ấy?'

Nhóm Phóng viên |

Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Phương Anh Đào cho biết Tuấn Trần là một trong những lý do để cô quay lại với điện ảnh sau 3 năm. Mỹ nhân trăm tỷ chia sẻ bạn diễn là người chân thành, tốt tính, hai người có mối quan hệ thân thiết, góp ý nhiều cho cô trong công việc, cuộc sống.

sao Việt

Tuấn Trần

Phương Anh Đào

Báu Vật Trời Cho

