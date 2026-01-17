Phương Anh Đào điên thật rồi!

Chiều 16/1, showcase ra mắt bộ phim Báu Vật Trời Cho đã được tổ chức tại TP.HCM, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và giới truyền thông. Tác phẩm dự kiến công chiếu đúng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, được kỳ vọng sẽ khuấy động mùa phim Tết Việt năm nay, khiến cuộc đua phòng vé thêm phần sôi nổi. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc và được yêu mến của Vbiz như Phương Anh Đào, Hưng Nguyễn, Trung Dân, Khương Lê, Thư Đan, Chị Phiến…

Nữ chính Phương Anh Đào chiếm trọn spotlight ngay từ khoảnh khắc bước tới thảm đỏ. Visual hôm đó gói gọn trong hai chữ: mướt mắt. Cô chọn thiết kế ôm sát tông đỏ rượu vang, chất liệu bóng nhẹ bắt sáng, vừa tôn đường cong vừa tạo cảm giác sang trọng. Phần cổ yếm khoe bờ vai thon và xương quai xanh gọn gàng, vóc dáng cân đối.

Cận cảnh nhan sắc tuyệt mỹ của Phương Anh Đào

Làn da sáng mịn dưới ánh đèn sân khấu khiến hội chị em thi nhau "xin vía". Ở tuổi 34, Phương Anh Đào đạt tới đỉnh cao nhan sắc, visual thăng hạng vù vù. Không ngoa khi nói, nữ diễn viên đã chạm tới level "đại mỹ nhân" thế hệ mới của màn ảnh Việt.

Chính vì vậy, người hâm mộ như "hoá điên" trước sắc vóc cực phẩm của mỹ nhân 9x. Hơn thế nữa, họ còn phải thốt lên "điên thật rồi", dùng đủ mỹ từ để miêu tả Phương Anh Đào tại showcase Báu Vật Trời Cho. Nhiều người thừa nhận chỉ cần vài tấm ảnh hậu trường cũng đủ hiểu vì sao câu cảm thán ấy lại được lặp đi lặp lại.

Một số bình luận của netizen: - 34 tuổi mà da với dáng vậy là điên thật rồi, không cãi được. - Xem ảnh mà tưởng mới 25 cơ chứ. - Body mướt mắt thật sự, vòng nào ra vòng nấy. - Đức mẹ ơi, bao nuôi em đi mà. - Mỗi lần xuất hiện là mỗi lần thấy đẹp hơn, khó hiểu ghê.

Trong Báu Vật Trời Cho, Phương Anh Đào vào vai Ngọc, một người mẹ đơn thân đẹp nhưng mang theo nhiều tổn thương và bí mật sâu kín. Cô cùng cậu con trai nhỏ sống một cuộc đời có phần tẻ nhạt cho đến khi gặp Hồng (Tuấn Trần) – một chàng trai phóng khoáng từ làng chài, người dần cho thấy sự quan tâm vượt mức đối với hai mẹ con. Mối quan hệ giữa Ngọc và Hồng không đơn thuần chỉ là tình cảm nhẹ nhàng: cô dè chừng, lý trí và tránh dây dưa cảm xúc cá nhân trong lúc cả hai cùng đối mặt với quá khứ phức tạp và những thử thách mới trong cuộc sống.