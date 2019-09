Phục kích bắt kẻ vận chuyển ma túy số lượng lớn

Ngày 1-9, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn ma túy từ khu vực biên giới về xuôi.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện có một đối tượng thường xuyên vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới đưa về xuôi bán lại kiếm lời.



Xác minh nắm bắt được quy luật hoạt động của đối tượng, lúc 0 giờ 20 ngày 29-8, tại khu vực đường tránh TP.Vinh (thuộc xóm Hoa Nam, xã Nghi Hoa, H.Nghi Lộc, Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ cùng các lực lượng chức năng mai phục mai phục bắt quả tang đối tượng Lê Văn Trường (SN 1972, trú xóm 7, xã Hưng Long, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 2 bánh heroin và 1kg ma túy “đá”.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trường khai mua số ma túy này của 2 người đàn ông lạ mặt ở khu vực biên giới thuộc xã Thông Thụ (H.Quế Phong, Nghệ An). Sau đó, Trường vận chuyển về nhà cất giấu, tìm khách bán lại kiếm lời thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.