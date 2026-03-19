Ngày 19-3, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã phục hồi điều tra vụ việc liên quan dự án hệ thống lọc nước uống cho trường học và trạm y tế tại tỉnh Bạc Liêu (cũ) sau thời gian tạm đình chỉ để trưng cầu giám định quy trình đấu thầu.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 3-2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) có công văn cho phép đầu tư thí điểm 15 hệ thống lọc nước sạch tại TP Bạc Liêu (cũ). Khoảng 2 tháng sau, tỉnh tiếp tục phân bổ vốn cho 7 huyện, thị xã, thành phố, giao mỗi địa phương 4 tỉ đồng để quyết định đầu tư và quản lý chi.

Đầu tháng 6-2021, các địa phương đã quyết định đầu tư 299 hệ thống lọc nước, gồm: 253 điểm trường và 46 trạm y tế với tổng kinh phí hơn 123 tỉ đồng… Tuy quy mô học sinh và lượng bệnh nhân khác nhau nhưng mỗi đơn vị vẫn được lắp một hệ thống với công suất đồng nhất là 2.000 lít/ngày đêm đối với trường học và 5.000 lít/ngày đêm đối với trạm y tế. Chi phí đầu tư tương ứng khoảng 400 triệu đồng/hệ thống tại trường học và 500 triệu đồng/hệ thống tại trạm y tế.

Qua thực tế sử dụng, nhiều nơi nhu cầu rất thấp, đặc biệt là tại các trạm y tế vì người dân đến khám bệnh không lưu trú dẫn đến công suất lớn nhưng khai thác hạn chế.