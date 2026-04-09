Phụ thuộc dầu Trung Đông cao nhất ASEAN, láng giềng Việt Nam đang bán nhiên liệu gần 100.000 đồng/lít

Singapore đang chịu sức ép rõ rệt từ khủng hoảng năng lượng toàn cầu khi vừa là nền kinh tế phụ thuộc lớn vào dầu mỏ Trung Đông, vừa phải duy trì mặt bằng giá nhiên liệu thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Theo bài phân tích mới đây của Seasia, Singapore có tỷ lệ phụ thuộc 58% vào dầu Trung Đông, cao nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á xuất hiện trong bộ dữ liệu này, cao hơn Thái Lan (55%) và Philippines (34%).

Seasia đồng thời nhấn mạnh Singapore là trường hợp đặc biệt vì nước này không chỉ nhập dầu cho nhu cầu trong nước mà còn để phục vụ vai trò trung tâm lọc hóa dầu và tái xuất của khu vực. Mức độ phụ thuộc đó khiến Singapore đặc biệt nhạy cảm trước mọi biến động ở Trung Đông.

Reuters cho biết châu Á hiện nhập khoảng 60% dầu thô từ Trung Đông, nên bất kỳ cú sốc nào tại khu vực này cũng nhanh chóng tác động đến các nền kinh tế nhập khẩu lớn.

Với Singapore, rủi ro không chỉ nằm ở dầu thô. Reuters cũng cho biết khoảng 95% điện năng của nước này được sản xuất từ khí tự nhiên nhập khẩu, trong đó một phần nguồn cung năm nay dự kiến đến từ Qatar. Điều đó có nghĩa là áp lực năng lượng đối với Singapore không chỉ đến từ nhiên liệu giao thông mà còn lan sang chi phí điện và sản xuất.

Giá nhiên liệu bán lẻ hiện phản ánh rất rõ áp lực đó. Theo bảng giá tại Caltex cập nhật lúc 9h sáng ngày 7/4, giá sau chiết khấu tại Singapore là 3,259 SGD/lít với xăng Regular 92; 3,297 SGD/lít với Premium 95; 3,952 SGD/lít với Platinum 98 và 4,446 SGD/lít với diesel.

Quy đổi theo tỷ giá, giá lần lượt tương đương khoảng 68.405 đồng/lít, 69.203 đồng/lít, 82.946 đồng/lít và 93.333 đồng/lít. Đây là mức giá rất cao nếu so với nhiều thị trường Đông Nam Á, đặc biệt ở mặt hàng diesel. Dữ liệu giá này phù hợp với ghi nhận của báo The Straits Times, cho biết giá xăng và dầu tại Singapore đã tăng mạnh khi khủng hoảng Trung Đông đẩy chi phí năng lượng đi lên.

Trong bối cảnh đó, chính phủ Singapore đã công bố gói hỗ trợ mới để giảm tác động của cú sốc năng lượng tới người dân và doanh nghiệp. Reuters cho biết ngày 7/4, nước này tung ra gói hỗ trợ gần 1 tỷ SGD, tương đương khoảng 780 triệu USD, nhằm giảm bớt ảnh hưởng kinh tế từ xung đột Trung Đông và giá năng lượng tăng cao. Gói này bao gồm hỗ trợ tiền mặt cho người dân đủ điều kiện, phiếu hỗ trợ nhiên liệu cho tài xế taxi và xe công nghệ, đồng thời nâng mức hoàn thuế doanh nghiệp lên 50% từ mức 40% trước đó. Reuters cũng dẫn lời giới chức Singapore cho biết nước này đang xem xét mở rộng dự trữ năng lượng trong trường hợp căng thẳng kéo dài.

Cách ứng phó của Singapore cho thấy nước này không lựa chọn trợ giá đại trà cho xăng dầu bán lẻ, mà thiên về hỗ trợ có mục tiêu trong khi vẫn để giá trong nước phản ánh chi phí thị trường quốc tế. Reuters cũng lưu ý rằng dù không sử dụng dự trữ nhiên liệu ở thời điểm hiện tại, Singapore vẫn giữ được nguồn cung ổn định nhờ vai trò là một trung tâm thương mại năng lượng quốc tế lớn. Tuy vậy, chính vị thế trung tâm lọc dầu và giao dịch năng lượng ấy cũng khiến nước này bị cuốn trực tiếp vào biến động của thị trường dầu toàn cầu, thay vì đứng ngoài như những nền kinh tế ít phụ thuộc hơn.