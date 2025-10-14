Phú Quốc đứng đầu châu Á, top 3 thế giới!

Được mệnh danh là Đảo Ngọc của Việt Nam, Phú Quốc với nhiều bãi biển tuyệt đẹp cùng với những món ăn địa phương độc đáo. Cùng với đó là những địa điểm du lịch lễ hội thú vị đã xuất sắc giúp hòn đảo này đứng hạng 1 Châu Á và hạng 3 thế giới hòn đảo tuyệt vời nhất của Readers' Choice Awards 2025 do tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) bình chọn.

Phú Quốc đứng đầu khu vực Châu Á (Theo tạp chí Condé Nast Traveler)

Đây là một sự công nhận vô cùng vinh dự của các du khách trên toàn thế giới về Phú Quốc, cũng như thấy được Phú Quốc ngày càng phát triển, được nhiều du khách yêu mến. Được biết, Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách “Những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới” với số điểm 95,51 điểm. Điểm số này được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau từ chất lượng phục vụ, cảnh quan, vẻ đẹp của bãi biển, ẩm thực độc đáo đến sự hiếu khách của người dân địa phương.

Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách “Những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới”

Điểm số ấn tượng này đã giúp Đảo Ngọc vượt qua Thái Lan và Malaysia trở thành cái tên đứng đầu Châu Á. So với thế giới, Phú Quốc đứng sau 2 hòn đảo của Mỹ và kém vị trí thứ 2 là đảo Kiawah của Mỹ chỉ 0,01 điểm. Đây là một điểm số ấn tượng và có thể nói là một thành tích ngoạn mục của Phú Quốc, đồng thời đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Phú Quốc góp mặt trong bảng xếp hạng.

Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh An Giang, 7 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc đã đón hơn 5,2 triệu lượt khách, tăng 31,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 980.000 lượt, tăng mạnh 74,1% . Doanh thu từ du lịch trên toàn địa bàn đạt 24.866 tỷ đồng, tăng 93,6%.

Từ đầu năm, Phú Quôc đã thu hút rất nhiều du khách ghé thăm

Phú Quốc là nơi giao hoà hoàn hảo giữa màu xanh ngọc bích của đại dương những dải cát trắng mịn màng mà còn nổi tiếng với những bãi biển làm nên thương hiệu như Bãi Sao, Bãi Khem và một quần đảo với hệ sinh thái biển phong phú. Trong đó, Hòn Thơm là một trong những điểm đến được nhiều du khách yêu thích.

Hành trình khám phá Đảo Ngọc không thể thiếu trải nghiệm ẩm thực đặc sắc và văn hóa địa phương. Phú Quốc là sự pha trộn hài hoà giữa nhịp sống hiện đại và nét mộc mạc của làng chài truyền thống. Ẩm thực nơi đây là kho tàng hương vị đậm đà với các món đặc sản trứ danh như Gỏi cá trích tươi ngon, bún quậy độc đáo, hải sản tươi sống và các sản vật nổi tiếng như Nước mắm Phú Quốc và Tiêu Phú Quốc.

Phú Quốc có nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc

Một resort tại Phú Quốc cũng xuất sắc được vinh danh trong Top 5 resort tốt nhất thế giới

Về lưu trú, 1 khách sạn của Phú Quốc cũng được vinh danh tại giải thưởng danh giá này, đó chính là khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Bên cạnh đó, Phú Quốc còn là nơi được nhiều người biết đến với việc đáp ứng mọi nhu cầu lưu trú của du khách từ những khu nghỉ dưỡng sang trọng đến các lựa chọn tiết kiệm chi phí như khách sạn, nhà nghỉ hay homestay. Các lựa chọn này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tạo ra cơ hội để du khách hoà mình vào nhịp sống chân thực của người dân địa phương, cảm nhận được sự mến khách giúp nơi này đạt top 1 “Những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới” khu vực Châu Á.