Phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng đẹp nhờ áo dài quá tinh tế, 1 chi tiết kết nối đến chồng và con trai

Tối 5/12, Lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tại buổi lễ, các phát minh khoa học công nghệ đột phá có tiềm năng tạo ra những thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống được vinh danh. Góp mặt tại Lễ trao giải VinFuture 2025 có đại diện cơ quan nhà nước, tập đoàn Vingroup và nhiều CEO, chủ tịch tập đoàn, nhà khoa học quốc tế.

Cùng với sự xuất hiện của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng phía gia đình tỷ phú còn có các thành viên là vợ - bà Phạm Thu Hương, 2 con trai và con gái cùng 2 nàng dâu. Đây là lần hiếm hoi cả gia đình ông Phạm Nhật Vượng cùng có mặt tại một sự kiện do đó mỗi hình ảnh càng được quan tâm, chú ý, trong đó có các chi tiết thời trang.

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngồi cạnh nhau ở Lễ trao giải VinFuture 2025.

Nếu hai nàng dâu trong gia đình lần lượt chọn áo dài đỏ và hồng - những gam màu rực rỡ, trẻ trung thì bà Phạm Thu Hương lại gây ấn tượng với lựa chọn hoàn toàn khác biệt: một thiết kế vàng ánh đồng sang trọng, tinh xảo đến từng đường thêu. Đi cùng với đó, mái tóc bob ngắn của bà được sắp đặt gọn gàng, kết hợp cùng hoa tai nhỏ và lối trang điểm tinh tế càng làm bật lên phong thái điềm đạm, sang trọng.

Chiếc áo dài của phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng được thiết kế với phom dáng cách điệu, với phần tay và ngực áo phủ kín hoạ tiết thêu chỉ vàng cầu kỳ, nổi khối, vừa giữ được nét thanh lịch Á Đông, vừa tăng vẻ quý phái. Hoạ tiết chủ đạo là hoa mai và chim phụng được xem là sự kết hợp tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng và tình yêu bền vững.

Cận cảnh chiếc áo dài tinh xảo của bà Phạm Thu Hương.

Trong khung hình vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngồi trên hàng ghế đầu danh dự, sắc vàng của bà Thu Hương trở thành điểm nhấn dịu mắt nhưng đẳng cấp, tạo nên tổng thể rất hài hòa giữa thời trang, tinh thần sự kiện và sự trang nghiêm của buổi lễ Vinh danh VinFuture 2025. Đây cũng là lý do các hình ảnh của phu nhân tỷ phú nhanh chóng trở thành điểm nhấn được chú ý trong sự kiện tối 5/12.

Phong thái sang trọng, thanh lịch mà vẫn đậm nét Á Đông của phu nhân tỷ phú nhờ công lớn của chiếc áo dài thêu lộng lẫy.



Tone màu vàng không chỉ nổi bật và toát lên sự quyền lực của phu nhân tỷ phú mà còn tạo nên sự đồng điệu tinh tế với trang phục của các đấng mày râu trong gia đình. Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và hai con trai đều sử dụng caravat màu vàng - gam màu hiếm hoi ông Vượng lựa chọn trong các sự kiện lớn.

Trước nay, vị tỷ phú thường gắn liền với caravat đỏ hoặc những họa tiết cùng tone đỏ vì đây được xem là sắc màu biểu tượng của tập đoàn Vingroup. Chính vì thế, sự xuất hiện đồng bộ đầy dụng ý lần này càng trở nên nổi bật, tạo cảm giác gắn kết trong khoảnh khắc gia đình tỷ phú cùng góp mặt tại một sự kiện quan trọng.

Tinh tế chọn màu áo dài đồng bộ với màu caravat của chồng là lựa chọn quen thuộc của các phu nhân.

Các con trai cùng hai nàng dâu xinh đẹp của tập đoàn Vingroup cũng chọn màu trang phục khá rực rỡ.



