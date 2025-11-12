Phụ huynh “phốt” thông báo của trường "có vấn đề" về giao tiếp, nhiều người ngơ ngác: Anh sao thế?

Mới đây, một phụ huynh tại TP.HCM đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh thông báo của giáo viên chủ nhiệm lớp 9 kèm dòng trạng thái thể hiện sự không hài lòng. Nội dung thông báo yêu cầu học sinh mặc đồng phục đúng quy định, đeo phù hiệu đầy đủ, sơ vin và mang giày chỉnh tề. Vị phụ huynh này cho rằng "tone giọng hơi cay cú", "môi trường giáo dục nên hoàn thiện hơn về giao tiếp và truyền đạt thông điệp".

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, cộng đồng mạng lập tức nổ ra tranh luận gay gắt. Nhưng khác với kỳ vọng của phụ huynh, đa số bình luận lại đứng về phía giáo viên và nhà trường.

Ngay trong bài đăng, nhiều ý kiến chỉ ra một chi tiết quan trọng: phần đầu thông báo có lời chào, lời kính gửi; phần cuối có lời cảm ơn và kết thúc trang trọng. Nội dung trình bày mạch lạc, không cảm tính.

Một tài khoản viết khá thẳng: "Giọng này sao phụ huynh lại nói cay cú? Rất bình thường mà. Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về thầy cô nhé". Người khác đồng quan điểm: "Giáo viên nhắn vậy quá bình thường. Mấy nay toàn tin học sinh đánh nhau, đâm nhau, mà là học sinh cấp 2, cấp 3. Nếu nhà trường không nghiêm khắc thì sẽ ra sao?"

Quả thật, nội dung thông báo khá rõ ràng: giáo viên nhắc lại quy định đồng phục, đề nghị phụ huynh hỗ trợ nhắc con thực hiện nghiêm túc, đồng thời cho biết nhà trường sẽ kiểm tra đồng loạt. Học sinh không tuân thủ sẽ được mời phụ huynh đến trao đổi biện pháp giáo dục. Không có câu chữ nào mang tính công kích hay xúc phạm. Đó đơn giản là một thông báo nhắc nhở, loại văn bản mà bất kỳ học sinh THCS nào cũng quá quen thuộc.

Nhiều cư dân mạng thậm chí… trách ngược phụ huynh. Họ cho rằng: Là học sinh lớp 9, đi học hai tháng rồi mà vẫn không đảm bảo tác phong, vậy liệu đã ổn chưa. Nếu con mình làm đúng, đọc thông báo xong còn chẳng bận tâm. Bạn bận tâm nghĩa là con sai và phụ huynh thấy nhột khi bị nhắc hơi nghiêm túc như vậy.

Không ít người còn cho rằng phụ huynh đăng bài là hành động… soi mói không cần thiết. Một thông báo bình thường mà ghi là tiêu cực thì rõ ràng vấn đề nằm ở phụ huynh, không phải giáo viên.

Dưới góc nhìn của nhiều người, việc nhà trường siết lại đồng phục sau hai tháng học là điều dễ hiểu. Đây là thời điểm học sinh bắt đầu… xả hơi, quên quy định hoặc "làm biếng chỉnh tề". Một số em để áo ngoài quần, quên phù hiệu, mang dép lê, vi phạm tác phong. Giáo viên vì thế phải gửi thông báo nhắc nhở phụ huynh là điều hoàn toàn nằm trong trách nhiệm quản lý học sinh.

Trường nhắc thì phụ huynh mừng vì con mình được rèn nề nếp. Trường không nhắc, để học sinh đi học luộm thuộm thì lại than trường lỏng lẻo, giáo viên không sát sao.

Vấn đề vì vậy nằm ở sự nhạy cảm quá mức của một bộ phận phụ huynh. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, nhiều cha mẹ có xu hướng chỉ cần "không vừa tai" là lập tức cho rằng giáo viên thiếu tinh tế, thiếu kỹ năng giao tiếp. Trong khi đó, môi trường giáo dục, nhất là bậc THCS đòi hỏi sự nghiêm túc nhất định để rèn nếp học sinh, đặc biệt khi những vụ việc bạo lực học đường, vi phạm nội quy đang ngày càng gia tăng.

Câu chuyện lần này, nhìn rộng hơn, phản ánh một thực tế: không ít phụ huynh muốn giáo viên vừa nghiêm, vừa nhẹ nhàng, vừa tâm lý, vừa mềm dẻo, vừa phải… hợp ý riêng mình. Nhưng giáo viên là con người thật, đang làm việc trong môi trường áp lực, trách nhiệm nặng nề. Thêm vài câu chữ đanh thép để học sinh nhớ nội quy chắc chắn không phải điều đáng để đem lên mạng xã hội "phốt".

Trước khi trách giáo viên "giao tiếp chưa tinh tế", có lẽ phụ huynh cũng cần tự hỏi: mình có đang quá nhạy, quá soi từng câu chữ, hay đang trông đợi nhà trường chiều theo cảm xúc riêng của mình? Giáo dục vốn là sự phối hợp hai chiều giữa gia đình và nhà trường. Nếu mỗi người bớt một chút sân si, hiểu đúng thông điệp và đồng hành đúng cách, thì cả phụ huynh, học sinh, giáo viên đều nhẹ lòng hơn rất nhiều.