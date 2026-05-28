"Phú bà" bị chồng phản bội khiến 1,4 tỷ dân chú ý: Sở hữu biệt phủ rộng 1.200m², xa hoa chẳng khác cung điện

Từng khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống giàu có và hôn nhân kéo dài gần hai thập kỷ, Hạ A Đào thời gian gần đây lại trở thành cái tên gây bàn tán trên MXH Trung Quốc sau khi công khai chuyện bị chồng phản bội. Theo chia sẻ của cô, người chen vào cuộc hôn nhân 17 năm của cô lại chính là trợ lý thân thiết từng làm việc bên cạnh suốt nhiều năm.

Biến cố đời tư càng khiến công chúng tò mò hơn về cuộc sống của Hạ A Đào - một trong những “phú bà” nổi tiếng trong giới thượng lưu Trung Quốc. Không chỉ kinh doanh trang sức và sở hữu bộ sưu tập vàng bạc, đá quý giá trị lớn, cô còn sống trong căn biệt phủ rộng khoảng 1.200m² được thiết kế xa hoa như một tòa lâu đài thu nhỏ, từng nhiều lần gây choáng ngợp trên mạng xã hội vì độ sang trọng ở mọi góc nhà.

Biệt phủ rộng 1.200m² của Hạ A Đào

Không chỉ nổi tiếng với niềm đam mê đá quý và đồ cổ xa xỉ, Hạ A Đào còn khiến nhiều người choáng ngợp bởi không gian sống được ví như một "bảo tàng thu nhỏ". Căn biệt phủ của cô có diện tích lên tới 1.200m², quy tụ hàng loạt món đồ giá trị được sưu tầm trong nhiều năm. Bên trong cơ ngơi là thế giới của những món đồ cổ và vật phẩm nghệ thuật tinh xảo như ấm trà, quạt giấy cổ, đồ thủ công truyền thống hay các món bài trí mang đậm dấu ấn thời gian. Đặc biệt, nữ đại gia còn sở hữu bộ sưu tập thời trang cổ hiếm có với nhiều món có tuổi đời hàng trăm năm, từ trang sức quý, đá quý hiếm cho đến váy áo cầu kỳ và các phụ kiện xa xỉ gần như khó tìm bản tương tự trên thị trường.

Dù hiếm khi quay cận toàn bộ căn nhà, nhưng trong các vlog chia sẻ về trang sức và đá quý, không gian sống sang trọng phía sau vẫn đủ khiến dân tình chú ý. Qua những góc quay thoáng qua, có thể thấy căn biệt phủ được đầu tư công phu với phong cách cổ điển châu Âu rõ nét. Toàn bộ nội thất đều được lựa chọn kỹ lưỡng, thiên về gam màu sang trọng và giàu tính nghệ thuật. Từ sảnh lớn đến các phòng chức năng, tường nhà phủ đầy những chi tiết chạm khắc tinh xảo, tạo cảm giác như bước vào một tòa lâu đài cổ. Hệ thống đèn chùm xuất hiện ở nhiều không gian khác nhau, từ phòng khách đến khu bếp, góp phần làm nổi bật vẻ xa hoa và lộng lẫy của căn biệt phủ.

Một góc trong không gian phòng khách của nhà Hạ A Đào

Phòng bếp nổi bật với tông đỏ trầm, góc nào cũng sang xịn

Cơ ngơi rộng lớn nên dễ hiểu khi Hạ A Đào thuê khá nhiều người giúp việc trong nhà

Là phú bà giàu kếch xù, Hạ A Đào rất thân thiện và hào phóng với người giúp việc, nhân viên của mình

Bên trong biệt phủ rộng lớn, Hạ A Đào còn dành hẳn một căn phòng diện tích lớn chỉ để lưu giữ bộ sưu tập váy cưới cổ điển mà cô yêu thích. Không gian được đầu tư cầu kỳ, trưng bày hàng loạt thiết kế tinh xảo với cảm giác sang trọng chẳng khác nào một showroom hay studio thời trang chuyên nghiệp. Chỉ qua vài góc quay, căn phòng đã đủ khiến nhiều người choáng ngợp bởi độ hoành tráng, lãng mạn và đậm chất nghệ thuật.

Căn phòng sưu tập váy cưới hoành tráng của Hạ A Đào