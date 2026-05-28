HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Phú bà" bị chồng phản bội khiến 1,4 tỷ dân chú ý: Sở hữu biệt phủ rộng 1.200m², xa hoa chẳng khác cung điện

PV
|

Phú bà sinh năm 1993 sở hữu khối tài sản lớn, cơ ngơi được ví như cung điện hoàng gia.

Từng khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống giàu có và hôn nhân kéo dài gần hai thập kỷ, Hạ A Đào thời gian gần đây lại trở thành cái tên gây bàn tán trên MXH Trung Quốc sau khi công khai chuyện bị chồng phản bội. Theo chia sẻ của cô, người chen vào cuộc hôn nhân 17 năm của cô lại chính là trợ lý thân thiết từng làm việc bên cạnh suốt nhiều năm.

Biến cố đời tư càng khiến công chúng tò mò hơn về cuộc sống của Hạ A Đào - một trong những “phú bà” nổi tiếng trong giới thượng lưu Trung Quốc. Không chỉ kinh doanh trang sức và sở hữu bộ sưu tập vàng bạc, đá quý giá trị lớn, cô còn sống trong căn biệt phủ rộng khoảng 1.200m² được thiết kế xa hoa như một tòa lâu đài thu nhỏ, từng nhiều lần gây choáng ngợp trên mạng xã hội vì độ sang trọng ở mọi góc nhà.

Biệt phủ rộng 1.200m² của Hạ A Đào

Không chỉ nổi tiếng với niềm đam mê đá quý và đồ cổ xa xỉ, Hạ A Đào còn khiến nhiều người choáng ngợp bởi không gian sống được ví như một "bảo tàng thu nhỏ". Căn biệt phủ của cô có diện tích lên tới 1.200m², quy tụ hàng loạt món đồ giá trị được sưu tầm trong nhiều năm. Bên trong cơ ngơi là thế giới của những món đồ cổ và vật phẩm nghệ thuật tinh xảo như ấm trà, quạt giấy cổ, đồ thủ công truyền thống hay các món bài trí mang đậm dấu ấn thời gian. Đặc biệt, nữ đại gia còn sở hữu bộ sưu tập thời trang cổ hiếm có với nhiều món có tuổi đời hàng trăm năm, từ trang sức quý, đá quý hiếm cho đến váy áo cầu kỳ và các phụ kiện xa xỉ gần như khó tìm bản tương tự trên thị trường.

Dù hiếm khi quay cận toàn bộ căn nhà, nhưng trong các vlog chia sẻ về trang sức và đá quý, không gian sống sang trọng phía sau vẫn đủ khiến dân tình chú ý. Qua những góc quay thoáng qua, có thể thấy căn biệt phủ được đầu tư công phu với phong cách cổ điển châu Âu rõ nét. Toàn bộ nội thất đều được lựa chọn kỹ lưỡng, thiên về gam màu sang trọng và giàu tính nghệ thuật. Từ sảnh lớn đến các phòng chức năng, tường nhà phủ đầy những chi tiết chạm khắc tinh xảo, tạo cảm giác như bước vào một tòa lâu đài cổ. Hệ thống đèn chùm xuất hiện ở nhiều không gian khác nhau, từ phòng khách đến khu bếp, góp phần làm nổi bật vẻ xa hoa và lộng lẫy của căn biệt phủ.

Một góc trong không gian phòng khách của nhà Hạ A Đào

Phòng bếp nổi bật với tông đỏ trầm, góc nào cũng sang xịn

Cơ ngơi rộng lớn nên dễ hiểu khi Hạ A Đào thuê khá nhiều người giúp việc trong nhà

Là phú bà giàu kếch xù, Hạ A Đào rất thân thiện và hào phóng với người giúp việc, nhân viên của mình

Bên trong biệt phủ rộng lớn, Hạ A Đào còn dành hẳn một căn phòng diện tích lớn chỉ để lưu giữ bộ sưu tập váy cưới cổ điển mà cô yêu thích. Không gian được đầu tư cầu kỳ, trưng bày hàng loạt thiết kế tinh xảo với cảm giác sang trọng chẳng khác nào một showroom hay studio thời trang chuyên nghiệp. Chỉ qua vài góc quay, căn phòng đã đủ khiến nhiều người choáng ngợp bởi độ hoành tráng, lãng mạn và đậm chất nghệ thuật.

Căn phòng sưu tập váy cưới hoành tráng của Hạ A Đào

Không gian rộng rãi như một studio chuyên nghiệp

Lấy người đàn ông có 4 con riêng, mẹ kế ở Bắc Ninh chăm sóc như con ruột, 30 năm sau nhận quả ngọt
Tags

ngoại tình

phú bà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại