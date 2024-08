Phú bà 7,7 nghìn tỷ đồng bị chồng "bóc phốt" sau 7 tháng kết hôn, tiết lộ góc khuất hôn nhân

Cặp đôi từng gây sốt cộng đồng mạng với chuyện tình "trai tài gái sắc" nay lại trở thành tâm điểm chú ý khi vạch trần cuộc hôn nhân chóng vánh đầy toan tính. Vụ ly hôn ồn ào của nữ đại gia và học bá danh tiếng khiến dư luận Trung Quốc xôn xao.

"Thần đồng" tố bị vợ lừa

Lưu Quang Diệu, hiện là một hot blogger triệu view được biết đến với nhiều danh xưng nổi bật. Anh tốt nghiệp các trường Đại học danh tiếng, sau đó bỏ học giữa chừng để khởi nghiệp và đạt đến đỉnh cao thành công khi kết hôn với nữ CEO giàu có. Hành trình cuộc đời của chàng trai 9x này khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống hào nhoáng ấy lại là những góc khuất, thậm chí còn drama hơn cả phim truyền hình.

Họ đã từng rất hạnh phúc

Mới đây, Lưu Quang Diệu đã đăng tải một bức tâm thư trên trang cá nhân với tiêu đề "Thư gửi bà An Kỳ, Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Tín Bằng (Quý Dương): Đến nước này thì không thể nhịn được nữa". Trong bức tâm thư, anh lên tiếng về cuộc hôn nhân, việc nhờ người mang thai hộ, ly hôn và mâu thuẫn với vợ cũ. Đồng thời, anh cũng lên tiếng về những cáo buộc như lừa đảo, kết hôn giả và nợ nần, đồng thời tiết lộ góc khuất của nữ đại gia Quý Dương: nhờ người mang thai hộ, ly hôn chớp nhoáng và nhanh chóng có tình mới, lợi dụng tiền tài để đe dọa anh.

Lưu Quang Diệu tốt nghiệp Thạc sĩ tại 2 trường Đại học hàng đầu Trung Quốc, sau đó tiếp tục theo học Tiến sĩ tại Đại học Columbia (Mỹ). Tại đây, anh quen biết An Kỳ - ái nữ của Tập đoàn Dược phẩm Tín Bằng (Quý Dương). Năm 31 tuổi, cô đã trở thành nữ chủ tịch trị giá 2,3 tỷ tệ (hơn 7,7 nghìn tỷ đồng) của công ty niêm yết và là nữ đại gia trẻ tuổi nhất Quý Dương.

Cả hai kết hôn chớp nhoáng vào tháng 1 và tổ chức hôn lễ rình rang. Lưu Quang Diệu liên tục đăng tải những bài viết báo tin vui kết hôn cùng "bạch phú mỹ". Anh còn âm thầm "thả tim" bình luận của cư dân mạng tiết lộ danh tính giàu có của An Kỳ. Thế nhưng, chỉ chưa đầy một năm sau, cuộc hôn nhân của họ đã tan vỡ.

Ai đúng ai sai?

Cả Lưu Quang Diệu và An Kỳ đều là những người "không phải dạng vừa". Họ đưa ra những lập luận riêng, khiến sự việc ngày càng trở nên phức tạp. Lưu Quang Diệu cho biết vợ cũ đã bí mật sang Nhật Bản nhờ người mang thai hộ. Sau khi sinh con, cô tỏ ra thất vọng vì đó là con gái và luôn khao khát có con trai. Anh tức giận cho rằng bản thân chỉ là "công cụ" để cô có được gen di truyền từ người học giỏi và ngoại hình cao ráo. Sau khi bị "đá", anh không cam tâm và quyết định phơi bày mọi uất ức trong cuộc hôn nhân này.

Về phía An Kỳ, cô tập trung vào điểm yếu về tài chính của chồng cũ. Cô công khai lịch sử chuyển khoản, cho thấy trong thời gian chung sống, cha cô đã hỗ trợ "con rể" tổng cộng 60 triệu tệ (khoảng 201 tỷ đồng). Hành động này chứng tỏ gia đình cô luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ sự nghiệp của Lưu Quang Diệu. Tuy nhiên, anh lại "ăn cháo đá bát", vì tiền mà quay lưng với gia đình vợ.

Chưa dừng lại ở đó, An Kỳ tiếp tục tố Lưu Quang Diệu lừa dối tình cảm. Cô cho biết cả hai từng quyết định nhờ người mang thai hộ để có con. Tuy nhiên, sau khi chia tay, cô muốn đưa con từ nước ngoài về nước nhưng Lưu Quang Diệu không hợp tác làm thủ tục, khiến con gái cô không thể về Trung Quốc. An Kỳ còn nghi ngờ giới tính của chồng cũ và cho rằng anh đến với cô chỉ vì tiền. Hiện tại, An Kỳ yêu cầu Lưu Quang Diệu hoàn trả 10 triệu tệ (khoảng 33 tỷ đồng), còn hơn 50 triệu tệ (khoảng 167 tỷ đồng) còn lại cô không cần nữa, coi như "nuôi chó".

Nhan sắc xinh đẹp của phú bà An Kỳ

Cả hai đấu tố qua lại, không ai chịu nhường ai. Xét một cách khách quan, ngoại trừ gia thế, học vấn và ngoại hình của Lưu Quang Diệu đều không thua kém vợ cũ. Cả hai đều là người thông minh. Có lẽ tiền bạc không phải là vấn đề chính trong câu chuyện này. Điều khiến Lưu Quang Diệu thực sự tổn thương chính là việc An Kỳ đề cập đến giới tính của anh. Chính điều này đã khiến anh phải lên tiếng phản bác, bảo vệ danh dự của một người đàn ông.

Trong mắt người ngoài, cuộc hôn nhân giàu có này dường như đều có toan tính riêng ngay từ đầu. Chỉ là không ai nghĩ rằng kết cục lại đến nhanh như vậy. Có lẽ Lưu Quang Diệu vẫn chưa thể chấp nhận việc bị "đá" nên mới viết bài "bóc phốt" vợ cũ. Có thể nói, hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Giờ đây, người ta chỉ mong cả hai có thể giải quyết mâu thuẫn trong ôn hòa, vì dù thế nào thì con cái vẫn luôn là người vô tội.