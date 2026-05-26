HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phóng viên RT nói gì sau vụ Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-23?

Hoàng Vân
|

Ngày 25/5, RT đưa tin, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-23, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung.

Trung Quốc Phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu - 23 đưa 3 phi hành gia lên Thiên Cung - Ảnh 1.

Tên lửa Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-23 phóng lên từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Cửu Quan, ngày 24/5/2026.

Vào lúc 11h08 đêm 24/5 (giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-23 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F Y23, trong một nhiệm vụ luân chuyển phi hành đoàn định kỳ.

Phi hành đoàn sẽ thay thế các đồng nghiệp hiện đang ở trên quỹ đạo và tiếp tục các thí nghiệm dài hạn trên trạm vũ trụ thường trực của nước này.

Phóng viên Konstantin Rozhkov của RT đã đưa tin từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Cửu Quan ở sa mạc Gobi, phía Tây Bắc Trung Quốc, nơi tên lửa đẩy Trường Chinh-2F đưa tàu vũ trụ và phi hành gia lên quỹ đạo.

Ông Rozhkov lưu ý những điểm tương đồng giữa chương trình đưa người lên vũ trụ của Trung Quốc và bề dày kinh nghiệm của Nga với các chuyến bay Soyuz, cũng như sự hợp tác bền vững giữa hai nước bắt đầu từ những năm 1990, bao gồm cả việc đào tạo các phi hành gia Trung Quốc.

Phóng viên RT cũng đã nói chuyện với ông Chu Nhã Cường (Zhou Yaqiang) - một kỹ sư cấp cao tại Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc.

Ông Cường cho biết, Trung Quốc muốn Thiên Cung trở thành “ngôi nhà chung và tài sản chung cho toàn nhân loại”. Trung Quốc cũng có kế hoạch “tăng cường hợp tác, làm sâu sắc thêm các cuộc trao đổi, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển lâu dài, hòa bình và cùng có lợi của các hoạt động vũ trụ”.


Theo RT
Trung Quốc công bố đột phá công nghệ truyền dữ liệu bằng ánh sáng trắng: Các nước muốn sao chép cũng khó
Tags

tàu vũ trụ Thần Châu-23

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại