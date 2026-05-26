Tên lửa Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-23 phóng lên từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Cửu Quan, ngày 24/5/2026.

Vào lúc 11h08 đêm 24/5 (giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-23 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F Y23, trong một nhiệm vụ luân chuyển phi hành đoàn định kỳ.

Phi hành đoàn sẽ thay thế các đồng nghiệp hiện đang ở trên quỹ đạo và tiếp tục các thí nghiệm dài hạn trên trạm vũ trụ thường trực của nước này.

Phóng viên Konstantin Rozhkov của RT đã đưa tin từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Cửu Quan ở sa mạc Gobi, phía Tây Bắc Trung Quốc, nơi tên lửa đẩy Trường Chinh-2F đưa tàu vũ trụ và phi hành gia lên quỹ đạo.

Ông Rozhkov lưu ý những điểm tương đồng giữa chương trình đưa người lên vũ trụ của Trung Quốc và bề dày kinh nghiệm của Nga với các chuyến bay Soyuz, cũng như sự hợp tác bền vững giữa hai nước bắt đầu từ những năm 1990, bao gồm cả việc đào tạo các phi hành gia Trung Quốc.

Phóng viên RT cũng đã nói chuyện với ông Chu Nhã Cường (Zhou Yaqiang) - một kỹ sư cấp cao tại Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc.

Ông Cường cho biết, Trung Quốc muốn Thiên Cung trở thành “ngôi nhà chung và tài sản chung cho toàn nhân loại”. Trung Quốc cũng có kế hoạch “tăng cường hợp tác, làm sâu sắc thêm các cuộc trao đổi, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển lâu dài, hòa bình và cùng có lợi của các hoạt động vũ trụ”.



