Phóng viên lừa đảo 432 triệu đồng đối mặt mức án 7 đến 15 năm tù

Trao đổi với PV Báo CAND chiều ngày 2-7, Thượng tá Võ Duy Tuấn – Trưởng Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) xác nhận vừa kết luận điều tra và đề nghị cơ quan kiểm sát cùng cấp truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Phùng Thế Dũng (SN 1968) trú ở phường Phước Long, TP Nha Trang, nguyên Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo Văn nghệ – Hội Nhà văn tại miền Trung và Tây Nguyên.



Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu, qua nhiều nguồn tin, Phùng Thế Dũng biết được một số người dân ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu vấp phải một số vướng mắc khi lập thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (MĐSDĐ), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) nên tìm gặp người dân trong tháng 12-2019.



Không chỉ giới thiệu là nhà báo, mà Dũng còn “nổ” có mối quan hệ thân tín nhiều cán bộ lãnh đạo ở tỉnh Phú Yên và thị xã Sông Cầu, nên có đủ khả năng tác động, giải quyết việc chuyển MĐSDĐ, cấp giấy CNQSDĐ trong vòng 40-50 ngày, nhưng phải chi tiền “lót tay” mỗi trường hợp 50-70 triệu đồng.

Tin tưởng nên 7 người dân ở xã Xuân Hải đã đưa tiền cho Dũng nhưng đối tượng này không giải quyết được yêu cầu chuyển MĐSDĐ, cấp giấy CNQSDĐ cho họ. Khi người dân liên lạc hối thúc, đòi lại tiền thì Dũng viện dẫn nhiều lý do rồi tiếp tục “hứa nay, hẹn mai”, đồng thời tìm kiếm nhiều người dân khác để giở chiêu lừa đảo.

Công văn của Tổng biên tập Báo Văn Nghệ thông báo cho các cơ quan chức năng ở Khánh Hòa về việc đình chỉ công tác, thu hồi thẻ nhà báo đối với Phùng Thế Dũng từ cuối tháng 12-2019. Ảnh: Hữu Toàn (chụp lại văn bản)

Nghi vấn bị sập bẫy lừa và bức xúc trước những chiêu trò gian dối của Phùng Thế Dũng nên người dân đã trình báo cho Công an thị xã Sông Cầu vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan.

Đến ngày 18-3-2020, trong lúc Phùng Thế Dũng đang nhận 60 triệu đồng từ một người dân tại quán cà phê Ruby ở xã Xuân Hải thì một mũi trinh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu bất ngờ ập đến vây bắt quả tang.

Kết quả điều tra cho thấy, Phùng Thế Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt 432 triệu đồng của 7 người dân ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu.

Phùng Thế Dũng từng giữ chức vụ Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo Văn nghệ – Hội Nhà văn tại miền Trung và Tây Nguyên, trụ sở giao dịch ở đường 2-4 phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Năm 2012 Phùng Thế Dũng từng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi nhận 70 triệu đồng của một người dân ở xã Cam Thành Nam, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) để “chạy án treo” cho một bị cáo.

Tuy nhiên Viện KSND TP Nha Trang từ chối phê chuẩn chỉ vì lý do “Phùng Thế Dũng có hành vi gian dối nhưng ý thức chiếm đoạt tài sản chưa rõ, chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự” nên cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang phải ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phùng Thế Dũng.

Tiếp đó cuối năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, xác minh nguồn tin tố cáo Phùng Thế Dũng cầm tiền của nhiều người dân với lời hứa hẹn, làm thủ tục chuyển MĐSDĐ, cấp giấy CNQSDĐ, yêu cầu cơ quan chức năng bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất…

Trong lúc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị lập thủ tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can thì Phùng Thế Dũng bị Công an thị xã Sông Cầu bắt quả tang về hành vi nêu trên.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, Cơ quan đại diện Báo Văn nghệ các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đã chấm dứt hoạt động tại Khánh Hòa từ tháng 5-2019 để chuyển giao về VPĐD tại Đà Nẵng. Từ thời điểm đó, ông Phùng Thế Dũng chỉ đăng ký phóng viên Báo Văn nghệ thường trú tại Khánh Hòa.

Ngày 27-12-2019, Tổng Biên tập Báo Văn nghệ đã có văn bản gửi đến Tỉnh ủy, UBND, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa với nội dung cho biết đã đình chỉ công tác, thu hồi thẻ nhà báo đối với ông Phùng Thế Dũng để kiểm điểm, xử lý kỷ luật….

Được biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu đề nghị truy tố bị can Phùng Thế Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 3 điều 174 BLHS, có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.