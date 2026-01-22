Phóng viên Hàn Quốc: "HLV Kim Sang-sik sẽ đưa tuyển Việt Nam thành cường quốc bóng đá châu Á"

“Bóng đá Việt Nam đang tiến gần hơn đến vị thế của nền bóng đá thuộc nhóm đầu châu Á”, phóng viên Jeong Da-wo của tờ Sports Seoul chạy dòng tít cho bài bình luận của mình.

Trong bài viết này, phóng viên người Hàn Quốc tiết lộ nhiều chi tiết thú vị khi gặp gỡ HLV Kim Sang-sik, đồng thời đánh giá cao sự tiến bộ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

“Mặc dù không thể tiến vào chung kết, tuy nhiên việc đánh bại các cường quốc bóng đá Tây Á như U23 Joran, U23 Ả Rập Xê Út và U23 UAE cũng là thành công lớn với U23 Việt Nam. Trên hết, đó là tuyên bố cho việc vươn tầm ra khỏi khu vực Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam”, phóng viên Jeong Da-wo nhận định.

Cây viết này tiếp tục: “Kể từ HLV Kim Sang-sik nhậm chức, bóng đá Việt Nam đã tỏ ra không có đối thủ ở Đông Nam Á. Họ vô địch AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á rồi đến SEA Games, qua đó khẳng định mình là nền bóng đá mạnh nhất khu vực. Và giờ đây, HLV Kim Sang-sik đang hướng tầm nhìn vươn ra châu Á”.

HLV Kim Sang-sik đang trải qua giai đoạn thành công lớn trong sự nghiệp.

Tờ Sports Seoul nhận định, dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam cũng đã có những bước tiến lớn ở cấp độ châu lục. Không chỉ vô địch AFF Cup 2018, thầy Park còn cùng các học trò vào đến bán kết ASIAD 2018, tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tuy nhiên sau đó, bóng đá Việt Nam trải qua quãng thời gian sa sút. Và tới khi HLV Kim Sang-sik được tin tưởng giao nhiệm vụ, mọi việc đang dần tươi sáng trở lại.

“HLV Kim Sang-sik đang xây dựng lại đội tuyển Việt Nam trở thành một cường quốc bóng đá châu Á. Hãy nhìn vào giải U23 châu Á 2026, trong khi U23 Việt Nam vào đến bán kết thì U23 Thái Lan – đối thủ ở trận chung kết SEA Games 33 – lại bị loại từ vòng bảng mà không giành được bất kỳ chiến thắng nào. Điều này cho thấy khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan hiện tại.

Tuy nhiên đó không phải ngẫu nhiên, mà là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của cả một nền bóng đá. Với HLV Kim Sang-sik, ông đã có sự hòa nhập tốt với văn hóa bản địa, đi tới khắp các sân cỏ cả nước để theo dõi cầu thủ, nhớ tên các học trò, học hát Quốc ca Việt Nam. Thực sự, ông Kim đã hòa mình vào trong nền bóng đá và văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, phong cách huấn luyện của ông cũng giúp các cầu thủ Việt Nam phát huy được thế mạnh của mình. Chính điều này đã giúp HLV Kim Sang-sik tạo được uy tín với dư luận”.

HLV Kim Sang-sik đã gây dựng được niềm tin nơi người hâm mộ Việt Nam.

Cũng theo tiết lộ của phóng viên Jeong Da-wo, khi tới Việt Nam vào tháng 10/2025, anh phát hiện ra lịch sử Youtube của HLV Kim Sang-sik dày đặc video về các trận đấu K-League, về chiến thuật và huấn luyện bóng đá.

“Điều đó cho thấy sự tận tâm với công việc của ông Kim. Và thực tế là ĐTQG và U23 Việt Nam cũng đã nhận được nhiều lời khen về việc có lối chơi được xây dưng bài bản, triển khai bóng từ tuyến sau và phối hợp nhịp nhàng giữa phòng ngự và tấn công. Rõ ràng, khả năng chiến thuật của HLV Kim Sang-sik đã được chứng minh”, phóng viên người Hàn Quốc nhận xét.

Ngoài ra, ký giả của Sports Seoul cũng dành sự khen ngợi cho các trợ lý người Hàn Quốc của thầy Kim, bao gồm HLV thủ môn Lee Woon-jae, trợ lý chuyên môn Lee Jung-soo và HLV thể lực Yoon Dong-heon.

“Sự kết hợp này giúp tuyển Việt Nam trở thành một đội bóng có hệ thống. Đồng thời sự khích lệ từ HLV Park Hang-seo cũng đóng vai trò nhất định với ông Kim. Chính những điều đó đã tạo nên sự chuyển mình trong thời gian qua, đưa Việt Nam thực sự trở thành một cường quốc bóng đá”, phóng viên Jeong Da-wo kết lại.