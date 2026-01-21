"Dấu hiệu" thú vị báo hiệu U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Hàn Quốc, giành hạng Ba châu Á?

Vào lúc 22h30 tối 23/1 tới, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc tại trận tranh giải Ba VCK U23 châu Á 2026. Trong quá khứ, hai đội đã có 2 lần chạm trán tại giải đấu này. Vào năm 2018, U23 Việt Nam thua 1-2 ở trận mở màn; sau đó đến năm 2022, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1.

Đáng chú ý, có một “điềm báo” thú vị tại VCK U23 châu Á đang được người hâm mộ Việt Nam nhắc tới, giống như một niềm tin cho chiến thắng của đội nhà ở trận sắp tới.

U23 Việt Nam còn một trận đấu danh dự tại VCK U23 châu Á 2026.

Theo đó, trước khi VCK U23 châu Á 2026 diễn ra, đã có 2 lần đội chủ nhà bị loại từ vòng bảng và đều xếp thứ 3 ở bảng A. Đó là U23 Oman (2013) và U23 Trung Quốc (2018). Ở những giải đấu đó, đội xếp nhất bảng A (bảng đấu có mặt của chủ nhà) cuối cùng đều thắng U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3.

Vào năm 2013 (khi đó giải đấu còn mang tên U22 châu Á), U22 Jordan dẫn đầu bảng A với 7 điểm, sau đó tiến vào bán kết và bị loại. Đến trận tranh giải Ba, đội bóng này thắng U23 Hàn Quốc sau loạt đá luân lưu với tỉ số 3-2 (hòa 0-0 sau 120 phút).

Đến năm 2018, U23 Qatar cũng lặp lại kịch bản tương tự. Sau khi thua U23 Việt Nam ở bán kết, đội bóng Tây Á đã vượt qua U23 Hàn Quốc 1-0 ở trận tranh hạng Ba.

Đến VCK U23 châu Á 2026, những điểm tương đồng trên đều đang lặp lại. Chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út chỉ xếp thứ 3 tại bảng A và bị loại sớm; còn đội nhất bảng A là U23 Việt Nam cũng phải dừng bước ở bán kết, và chuẩn bị gặp U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba.

U23 Việt Nam chưa từng thắng U23 Hàn Quốc khi đối đầu tại VCK U23 châu Á.

Tất nhiên, đây chỉ là sự trùng hợp thú vị. Muốn giành được thắng lợi, U23 Việt Nam sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Mối lo lớn nhất trong đó chính là vấn đề lực lượng, khi Hiểu Minh vắng mặt vì chấn thương, còn Lý Đức bị treo giò vì tấm thẻ đỏ ở bán kết.

Dù vậy, với quyết tâm của mình, Đình Bắc và các đồng đội chắc chắn sẽ chiến đấu hết sức mình để chào tạm biệt giải đấu bằng một màn trình diễn ấn tượng.