Phỏng vấn nhanh đại sứ thương hiệu xe Geely Việt Nam: Điểm chạm của Chipu và hãng xe là không ngừng nỗ lực để bứt phá mọi giới hạn!

Thông báo từ Tập đoàn này cho biết, ca sĩ diễn viên Chi Pu được rất nhiều người yêu mến tại Việt Nam với phong cách trẻ trung, năng động, thể hiện tinh thần sáng tạo, hiện đại – đây đều là những phẩm chất đáng quý và cũng chính là triết lý của thương hiệu của Geely. Là một phần trong thỏa thuận hợp tác, Chi Pu sẽ sử dụng hai mẫu xe Geely Coolray và Monjaro trong mọi hoạt động tại Việt Nam.

Geely công bố Nghệ sĩ Chi Pu làm Đại sứ thương hiệu Geely tại Việt Nam

Sau thành công ở chương trình "Tỉ tỉ đạp gió rẽ sóng", Chi Pu tích cực hoạt động nghệ thuật ở cả Việt Nam và Trung Quốc; cô trở thành nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến, ghi nhận. Nữ nghệ sĩ cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình khác nhau ở Trung Quốc, chẳng hạn Toàn viên gia tốc 2024 (Run For Time) phát trên đài Hồ Nam hay A Delicious Guess, Hello Saturday, Tmall, Đại nhạc hội Thanh niên Châu Á…

Bên cạnh đó, Chi Pu còn khẳng định tài năng kinh doanh của mình với nhiều thương vụ bạc tỉ như bắt tay cùng Tập đoàn Kim Sơn để ra mắt bộ sưu tập nội y cao cấp; khai trương nhà hàng phở tại Thượng Hải nhằm góp phần quảng bá văn hoá, ẩm thực Việt…

Ngày 18/3, Chi Pu vừa rời khỏi công ty quản lý The First Management và hoạt động tự do. Chỉ hơn 1 ngày sau, cô trở thành đại sứ thương hiệu của Geely tại Việt Nam. Theo thông tin từ The First Management, công ty không quản lý độc quyền Chi Pu nữa, 2 bên sẽ hợp tác trên khía cạnh khai thác thương mại quảng cáo. Công ty này cũng cho biết đã nhận ủy thác của Chi Pu cho hợp tác với Geely. Sau khi thông báo được đưa ra, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với Chi Pu về vai trò mới của cô.

Điều gì khiến Chi Pu quyết định trở thành đại sứ thương hiệu của Geely tại Việt Nam?

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất khi hợp tác với một thương hiệu là sự đồng điệu về giá trị. Geely là một hãng xe có tinh thần tiên phong, sáng tạo và luôn hướng tới sự đổi mới, điều này cũng rất gần với định hướng phát triển của tôi trong nghệ thuật. Trong sự nghiệp của mình, Chi luôn muốn thử thách bản thân, làm mới hình ảnh và dám thử những điều mới.

Khi có cơ hội trải nghiệm Geely, tôi thực sự ấn tượng với sự hiện đại, thông minh và thiết kế đẳng cấp của thương hiệu. Geely không chỉ mang đến những chiếc xe hiện đại mà còn truyền tải một lối sống năng động, tự tin, rất phù hợp với phong cách mà Chi đang hướng tới. Vì vậy, đây là một quyết định rất tự nhiên và đầy hào hứng với tôi.

Nghệ sĩ Chi Pu bên cạnh mẫu xe Geely Coolray sắp được giới thiệu tại Việt Nam

Dự án hợp tác này có ý nghĩa gì đối với sự nghiệp của Chi Pu?

Tôi thấy đây không chỉ là một cơ hội làm việc cùng một thương hiệu toàn cầu mà còn là dịp để thử sức ở một lĩnh vực mới. Trở thành đại sứ thương hiệu của Geely giúp tôi kết nối với những khán giả yêu thích ô tô, công nghệ và phong cách sống hiện đại. Tôi cũng rất háo hức mang hình ảnh của Geely đến gần hơn với giới trẻ Việt Nam, và biết đâu là cả khu vực cũng như thế giới.

Có kỷ niệm hay dấu ấn nào đặc biệt trong quá trình hợp tác giữa Chi Pu và Geely không?

Chắc chắn là lần đầu tiên được trải nghiệm Geely Coolray! Tôi vẫn nhớ cảm giác ngồi trong xe và cảm nhận sự êm ái, thông minh của xe. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: "Wow, đây chính là một chiếc xe mình muốn có ngay lập tức!". Coolray trẻ trung, thể thao, cực kỳ phù hợp với những bạn trẻ cá tính, thích sự linh hoạt.

Theo Chi Pu, Geely có gì nổi bật so với các thương hiệu ô tô khác trên thị trường Việt Nam?

Điểm nổi bật nhất theo tôi chính là công nghệ thông minh và thiết kế cao cấp. Geely không chỉ mang đến một chiếc xe mà còn là một không gian di chuyển đầy tiện nghi, hiện đại. Xe có rất nhiều tính năng thông minh như hỗ trợ lái, giải trí, kết nối AI, giúp việc lái xe trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Làm thế nào để Chi Pu kết hợp hình ảnh của mình – một nghệ sĩ trẻ trung, hiện đại – với chất lượng và giá trị của Geely?

Chi nghĩ cả hai đều có chung tinh thần tiên phong, không ngại thử thách để mang đến những điều mới mẻ. Tôi hướng tới xây dựng hình ảnh phụ nữ hiện đại, tự tin khi đồng hành cũng Geely, cũng giống như cách mà Geely đang định hình một thương hiệu trẻ trung nhưng sang trọng, đẳng cấp.

Là đại sứ thương hiệu, Chi Pu có kế hoạch gì để quảng bá hình ảnh của Geely tới người tiêu dùng Việt Nam?



Tôi tin rằng để một thương hiệu chạm đến trái tim người tiêu dùng, thì không chỉ cần quảng bá mà còn phải tạo ra những trải nghiệm thực tế và cảm xúc thật sự. Trong thời gian tới, tôi hy vọng sẽ có thể tham gia vào nhiều chiến dịch sáng tạo cùng Geely. Chi muốn mang đến hình ảnh Geely không chỉ là một thương hiệu xe hơi thông minh mà còn là người bạn đồng hành an toàn, đáng tin cậy của những người yêu thích sự hiện đại và phong cách sống năng động.

Chi Pu có đặt ra những mục tiêu cụ thể nào cho bản thân trong vai trò đại diện thương hiệu của Geely không?

Tôi luôn quan niệm rằng, khi đại diện cho một thương hiệu, điều quan trọng nhất là sự chân thành và niềm tin vào sản phẩm. Chính vì vậy, mục tiêu đầu tiên của Chi là trở thành một cầu nối thân thiện, đáng tin cậy giữa Geely và khách hàng Việt Nam. Chi mong muốn giúp người tiêu dùng có cái nhìn mới mẻ và cởi mở hơn với những thương hiệu tiên tiến như Geely, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người đang tìm kiếm một chiếc xe vừa thông minh, tiện nghi, vừa có phong cách riêng biệt.

Xin cảm ơn Chi Pu!