Theo giới truyền thông Kiev, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tiếp tục xây dựng các tuyến phòng thủ kiên cố để ngăn chặn hoặc ít nhất là làm chậm bước tiến của Quân đội Nga trong việc hoàn thành các mục tiêu mà giới lãnh đạo Moscow đã đề ra trong Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.

Trong những tháng gần đây, Lực lượng vũ trang Ukraine đã xây dựng hàng trăm km đường liên lạc phòng thủ mới ở khu vực tiền tuyến, đặc biệt là trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra cực kỳ quyết liệt tại khu vực thành phố Pokrovsk-Myrnohrad (Donetsk) và thành phố Kupiansk (Kharkiv).

Và một trong những yếu tố cấu thành hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine là một đoạn của “Phòng tuyến Syrsky” nằm ở gần thị trấn Novomykolaivka thuộc tỉnh Zaporizhia đã được thể hiện trong một video trên mạng xã hội “X”.

Theo những gì trên video, hệ thống phòng thủ dài nhiều kilomet này của Lực lượng vũ trang Ukraine bao gồm nhiều hào chống tăng và ụ đất được lót bằng dây thép gai có rải mìn, 3 hàng dài “răng rồng” (các khối bê tống hình kim tự tháp để chống tăng), thường được đặt sát các cứ điểm kiên cố.

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống này được giám sát bởi nhiều thiết bị giám sát và máy bay không người lái và phía sau nó, có thể là những ụ hỏa lực mạnh.

Theo nhận định của giới chuyên gia, hệ thống phòng thủ đa lớp này đã được cấu trúc bài bản và phức tạp hơn nhiều so với các tuyến phòng thủ kiểu tạm bợ trước đây chúng ta đã từng thấy, dự kiến sẽ gây ra những khó khăn rất lớn cho các phương tiện thiết giáp của Quân đội Nga.

Như vậy, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã xây dựng được các tuyến phòng thủ kiên cố ở gần Novonikolaevsk, được dự báo là một “đột phá khẩu” mà Lực lượng Vũ trang Nga chuẩn bị tấn công.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố rằng, Cơ quan Vận tải Chuyên dụng Nhà nước đã xây dựng 2.130 cứ điểm cấp trung đội; hơn 3.000 km hào chống tăng; hơn 1.000 km tháp bê tông cốt thép hình chóp (“tuyến răng rồng”); 16.000 km hàng rào "Egoza" (dây thép gai) và 4.300 km chướng ngại vật không đánh dấu.

Theo ông, công tác xây dựng công sự đang được tiến hành tại các vùng Donbass, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv và Kiev.