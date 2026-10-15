So với mức thu nhập từ nghề shipper, khoản tiền thuê nhà này không hề đắt.

Yuan Sen, 30 tuổi, quê ở thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, hiện làm shipper tại khu Vọng Kinh, Bắc Kinh. Công việc giao đồ ăn giúp anh có thu nhập tương đối tốt và chủ động về thời gian, nhưng cuộc sống xa quê cũng đi kèm những khoản chi phí sinh hoạt đáng kể, đặc biệt là tiền thuê nhà. Sau 1 thời gian ở ghép, Yuan Sen quyết định thuê 1 căn phòng để ở 1 mình. Giá thuê 800 NDT/tháng (khoảng 4,2 triệu đồng) đã bao gồm tiền điện, nước và internet.

Đối với những người làm công việc giao hàng như Yuan Sen, tìm được chỗ ở vừa túi tiền, thuận tiện di chuyển và bảo đảm an toàn không phải chuyện đơn giản. Trước đây, anh từng thuê giường trong một căn hộ được chia nhỏ thành 5 phòng ngăn cách bằng vách. Yuan Sen ở chung một phòng với bạn, sử dụng giường tầng để tiết kiệm diện tích.

Tiền thuê chỗ ở khi đó là 850 NDT/tháng (khoảng 4,46 triệu đồng), chưa bao gồm điện, nước. Đặc biệt, vào mùa hè, chi phí tiền điện có thể lên tới gần 200 NDT (khoảng 1,05 triệu đồng) do phải sử dụng điều hòa. Nếu tính thêm phí quản lý hằng năm được phân bổ theo tháng, tổng chi phí chỗ ở của Yuan Sen gần 1.100 NDT/tháng (khoảng 5,78 triệu đồng).

Căn phòng Yuan Sen đang thuê và sống 1 mình

Với một người lao động phải tự trang trải cuộc sống tại thành phố lớn, khoản tiền này không hề nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở chi phí. Căn hộ cũ quá đông người, không gian sinh hoạt chật hẹp, điều kiện phòng cháy chữa cháy cũng không bảo đảm. Sau những giờ di chuyển liên tục ngoài đường, nơi trở về của Yuan Sen không thực sự đem lại cảm giác thoải mái và an tâm.

Mọi chuyện thay đổi khi anh chuyển ra ở riêng. So với nơi ở trước đây, khoản tiền thuê mới thấp hơn 50 NDT/tháng (khoảng 263.000 đồng), đồng thời giúp anh không phải trả thêm các hóa đơn điện, nước riêng. Điều đáng kể hơn là chất lượng sinh hoạt được cải thiện. Khu căn hộ có phòng giặt, nước nóng phục vụ 24/7 và các thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết. Khi người thuê gặp vấn đề, nhân viên quản lý có thể tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Yuan Sen cho biết điều kiện sống tốt hơn trước cho anh cảm giác bản thân đang tiến bộ hơn 1 chút. Với anh, một chỗ ngủ sạch sẽ, an toàn và có những tiện ích cơ bản là điều quan trọng sau mỗi ngày làm việc.

Trước làm công nhân, giờ làm shipper cho chủ động thời gian

Con đường đến với nghề giao đồ ăn của Yuan Sen cũng trải qua nhiều thay đổi. Khi mới ngoài 20 tuổi, anh từng làm việc tại một nhà máy điện tử ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Công việc được tổ chức theo hai ca, mỗi ca kéo dài 12 tiếng, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Trong không gian nhà xưởng luôn sáng đèn, anh lặp đi lặp lại cùng một thao tác suốt nhiều giờ. Sau khoảng 2 năm, Yuan Sen quyết định nghỉ việc.

Sau đó, anh chuyển sang làm nhân viên bán hàng. Từ nửa cuối năm 2025, anh quyết định đến Bắc Kinh làm shipper.

Yuan Sen

Yuan Sen tốt nghiệp trường trung cấp nghề và tự nhận bản thân chưa có kỹ năng chuyên môn nổi bật. Theo anh, công việc giao đồ ăn mở ra cơ hội kiếm sống cho những người không có bằng cấp cao. Dù phải đối mặt với rủi ro khi di chuyển trên đường, anh cho rằng người làm nghề có thể hạn chế nguy hiểm nếu luôn chú ý và cẩn thận.

Điều khiến Yuan Sen yêu thích công việc này hơn cả là cảm giác tự do. Thay vì phải đứng cố định tại một vị trí trong nhà máy và thực hiện những thao tác lặp đi lặp lại, anh được di chuyển bên ngoài, chủ động hơn trong quá trình làm việc. Anh ví cảm giác chạy đơn giao đồ ăn giống như đang bay lượn bên ngoài và cho biết mình thích nhịp sống ấy hơn.

Hiện Yuan Sen kiếm được trung bình 300 NDT/ngày (khoảng 1,6 triệu đồng). Vào những ngày thuận lợi, thu nhập có thể vượt 400 NDT (khoảng 2,1 triệu đồng).

Ở tuổi 30, Yuan Sen cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về chặng đường phía trước. Gia đình tại quê nhà đang giục anh kết hôn, trong khi bản thân anh dự định học thêm kỹ năng, tìm hướng đi mới cho sự nghiệp. Dù vậy, sau mỗi ngày giao hàng mệt mỏi, anh thường không còn đủ sức để bắt tay vào việc học.

Bài toán của Yuan Sen vì thế không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày hay tiết kiệm được bao nhiêu từ tiền thuê nhà. Anh còn phải cân đối giữa việc duy trì thu nhập hiện tại và chuẩn bị cho tương lai, khi công việc giao hàng có thể không phải lựa chọn lâu dài.

(Nguồn: China Youth Net)