Phong tỏa tài khoản ngân hàng, mời lên công an làm việc nếu người dùng có hành vi sau

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn ghi nhận nhiều trường hợp người dân vì nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc nể nang người quen đã để tài khoản ngân hàng của mình bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Hệ lụy không chỉ dừng lại ở việc mất tiền mà còn có thể đối mặt với các chế tài nghiêm khắc từ cơ quan chức năng.

Nhiều chiêu trò dụ dỗ mở, cho mượn tài khoản

Theo cơ quan công an, các đối tượng phạm tội thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn hoặc gặp trực tiếp để mời chào mở hộ, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Thủ đoạn phổ biến là hứa trả “hoa hồng”, “tiền công” từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng nếu người dân đồng ý cung cấp thông tin đăng nhập hoặc giao quyền sử dụng tài khoản.

Chủ tài khoản cho người khác sử dụng tài khoản của mình để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh minh hoạ)

Không ít trường hợp bị lôi kéo bằng các kịch bản tinh vi như giả danh nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng, công ty tài chính; hoặc làm quen qua ứng dụng hẹn hò để tạo lòng tin rồi đề nghị hỗ trợ nhận, chuyển tiền. Một số đối tượng còn mạo danh bạn bè trên mạng xã hội để “mượn tạm tài khoản”, khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Sau khi chiếm được quyền sử dụng, các tài khoản này bị dùng để nhận, chuyển tiền liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, cá độ, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Nghiêm trọng hơn, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng cho các hành vi tài trợ khủng bố - tức cung cấp, huy động hoặc chuyển giao tiền, tài sản cho tổ chức, cá nhân khủng bố hoặc phục vụ hoạt động khủng bố.

Hệ lụy pháp lý nặng nề

Thực tế cho thấy, chủ tài khoản dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội hoặc không hưởng lợi vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm. Tài khoản có thể bị phong tỏa phục vụ điều tra; chủ tài khoản bị mời làm việc với cơ quan công an.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người liên quan có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 9/2/2026) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đồng thời xâm hại trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Cần thận trọng trước các lời mời chào “việc nhẹ lương cao”, nhờ nhận tiền hộ, chuyển tiền giúp hoặc đầu tư tài chính không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp đã lỡ cho mượn tài khoản hoặc phát hiện dấu hiệu bị lợi dụng, người dân cần chủ động liên hệ ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản, tạm ngừng giao dịch; đồng thời đến cơ quan công an gần nhất trình báo để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, khi kết bạn, giao lưu hoặc hẹn hò trực tuyến, cần kiểm tra kỹ thông tin đối phương, hạn chế chia sẻ dữ liệu cá nhân, mã xác thực hay thông tin tài khoản. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần lưu giữ chứng cứ liên quan và trình báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ theo quy định.