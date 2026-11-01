Phong toả du thuyền 600 triệu USD của tỷ phú Nga, một nước EU phải 'đốt' 40 triệu USD ngân sách để bảo dưỡng mà không biết bao giờ mới được hoàn trả

Một siêu du thuyền đắt đỏ thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Nga đang neo đậu tại cảng thuộc thành phố Trieste, miền bắc Italy, suốt hơn 4 năm qua. Con tàu không chỉ làm ảnh hưởng cảnh quan thành phố mà còn khiến Italy tốn hàng chục USD ngân sách mỗi năm để duy trì, Thị trưởng Roberto Dipiazza cho biết.

Đó là Sailing Yacht A, du thuyền trị giá khoảng 600 triệu USD của tỷ phú Nga Andrey Igorevich Melnichenko. Một trong những du thuyền lớn nhất thế giới này đang được bảo dưỡng tại Trieste từ tháng 3/2022, khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine và phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt, phong tỏa tài sản của các cá nhân Nga.

Dài 468 feet (143 m), Sailing Yacht A từng bị gọi là “du thuyền xấu nhất thế giới”. Người dân địa phương thường gọi đơn giản là “A”, nhưng con tàu đã trở thành hình ảnh gây khó chịu với nhiều người.

Được thiết kế bởi Philippe Starck, du thuyền có lớp vỏ ngoài mang dáng vẻ gần như trong suốt, với những ô cửa sổ khó nhận thấy nằm trong khung thép bọc giáp ánh kim. Ba cột buồm có thể xoay, cao tương đương một tòa nhà 8 tầng, tạo nên hình dáng đặc trưng giữa cảng biển thường xuyên đón hàng chục tàu du lịch mỗi tuần.

Tháng 9/2025, Thị trưởng Dipiazza công khai chất vấn về việc ai đang chi trả phí neo đậu và bảo dưỡng con tàu. Ông gọi đây là “nỗi hổ thẹn”, đồng thời dọa bán hoặc đưa du thuyền rời khỏi cảng.

Trao đổi với CNN, ông Dipiazza cho biết chi phí duy trì Sailing Yacht A vào khoảng 30.000 USD mỗi ngày, tương đương gần 11 triệu USD mỗi năm. Khoản này bao gồm tiền lương cho thủy thủ đoàn 20 người, nhiên liệu vận hành máy phát điện, vệ sinh chuyên dụng, an ninh và bảo hiểm.

Theo luật Italy, tàu bị kê biên phải được bảo dưỡng, không thể để han gỉ hoặc chìm. Nếu các lệnh trừng phạt đối với Melnichenko được dỡ bỏ, ông sẽ phải hoàn trả các chi phí trên để nhận lại du thuyền.“Cuối cùng, mua một du thuyền mới có thể còn rẻ hơn việc hoàn trả toàn bộ số tiền chúng tôi đã chi”, Dipiazza nói. Ông lo ngại chính quyền địa phương có thể phải tiếp tục gánh khoản chi này trong nhiều năm.

Tỷ phú Nga Melnichenko, một chủ ngân hàng và nhà công nghiệp có tài sản ước tính khoảng 20 tỷ USD, đã phản đối việc kê biên du thuyền vào mùa hè năm 2022. Ông lập luận rằng mình không trực tiếp sở hữu con tàu. Chủ sở hữu trên giấy tờ là công ty Valla Sails, thông qua một quỹ tín thác do vợ ông thành lập.

Vụ việc được xét xử tại một tòa án ở Rome năm 2022, sau đó được đưa lên Tòa Công lý Liên minh châu Âu (CJEU). Năm 2025, tòa phán quyết Italy có quyền tiếp tục kê biên du thuyền, đồng nghĩa nước này phải chịu trách nhiệm bảo dưỡng con tàu.

Ngoài ra, Italy cũng đang phải chi tiền để duy trì một số du thuyền khác được cho là sở hữu bởi các tỷ phú Nga.Các du thuyền bị kê biên đều cần thủy thủ đoàn để duy trì hoạt động, với chi phí do chính phủ Italy chi trả. Những khoản phát sinh khác gồm tiền điện cho hệ thống điều hòa không khí nhằm ngăn nấm mốc phát triển bên trong tàu.

Như vậy, việc phong tỏa du thuyền của các tỷ phú Nga không chỉ đặt ra bài toán pháp lý về quyền sở hữu và thực thi lệnh trừng phạt, mà còn tạo ra gánh nặng tài chính kéo dài đối với ngân sách Italy.

Theo CNN



