Phòng thi 'đặc biệt' dành cho thí sinh ở Đắk Lắk

Tại Điểm thi Trường THPT Hồng Đức (Đắk Lắk) có phòng thi "đặc biệt" dành riêng cho một thí sinh dự thi.

Xe cứu thương đưa thí sinh đặc biệt đến điểm thi. (Ảnh: TH)

Chỉ 10 ngày trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, một vụ tai nạn giao thông bất ngờ khiến em L.H.T.T., học sinh lớp 12 Trường THPT Hồng Đức (phường Buôn Ma Thuột) bị gãy ngành chậu mu trái và đa chấn thương.

Thế nhưng, vượt lên những cơn đau, thí sinh này vẫn quyết tâm tham dự kỳ thi quan trọng của đời học sinh.

Phòng thi dành cho thí sinh đặc biệt tại Điểm thi Trường THPT Hồng Đức. (Ảnh: TH)

Tại Điểm thi Trường THPT Hồng Đức, T. là một trong những thí sinh đặc biệt của Kỳ thi năm nay. Do chấn thương nặng, em được bố trí thi tại phòng riêng với các điều kiện hỗ trợ phù hợp về y tế và tổ chức thi.

Trong suốt thời gian làm bài, nữ sinh thực hiện bài thi trên cáng chuyên dụng. Các cán bộ coi thi và cán bộ giám sát được bố trí theo đúng quy định nhằm bảo đảm Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.

Theo lãnh đạo Trường THPT Hồng Đức, vụ tai nạn ảnh hưởng lớn đến quá trình ôn tập cũng như việc tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT của T.

“Nhà trường đã sớm có báo cáo sự việc với Sở GD&ĐT để xin phương án tổ chức thi phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của em”, ông Nguyễn Chơn Uỷ - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức cho biết.

Xe cứu thương chở thí sinh đặc biệt đến điểm thi. (Ảnh: TH)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT).

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Hội đồng thi Đắk Lắk thống nhất bố trí cho em T. một phòng thi riêng với 2 giám thị coi thi và 1 cán bộ giám sát.

Các giám thị thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quy chế thi, bảo đảm điều kiện thuận lợi để thí sinh hoàn thành bài thi, đồng thời giữ vững tính nghiêm túc, khách quan và công bằng của kỳ thi.