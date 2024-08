Phòng ngủ bốc cháy dữ dội dù không có ai sử dụng: Lính cứu hỏa tiết lộ thủ phạm không ai ngờ tới

Một cặp vợ chồng ở Anh đang cảnh báo tất cả mọi người tránh để các bề mặt phản chiếu dưới ánh nắng trực tiếp. Họ vừa trải qua một vụ cháy nhà, nguyên nhân đến từ một chiếc gương trang điểm nhỏ đặt gần cửa sổ.

Sam Wilkinson (y tá, 48 tuổi) chia sẻ với South West News Service về vụ hỏa hoạn bất ngờ đã xảy ra vào ngày 18/7/2024 tại nhà của họ ở Rochester, Kent (Anh): "Không ai có thể tưởng tượng được rằng điều này sẽ xảy ra trong nhà của chúng tôi."

Nữ y tá và bạn đời của cô, Michael, đang ở nhà thì ngửi thấy một mùi lạ.

Michael kể lại: "Tôi đang làm việc trong căn phòng nằm ngay dưới phòng bị cháy, và tôi ngửi thấy mùi khét, giống như mùi bánh mì cháy. Tôi kiểm tra quạt để xem có quá nhiệt không, xuống lầu xem có ai đang nấu ăn không, và sau đó nghe thấy báo động khói từ tầng trên cùng phát ra."

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Yahoo

Ngay lập tức, Michael chạy lên tầng trên để đánh thức Sam. Cả hai sau đó chạy ra khỏi nhà và gọi dịch vụ cứu hỏa. Hai xe cứu hỏa đã đến và dập tắt đám cháy trên tầng ba, đồng thời đội cứu hỏa cũng đã cứu được con mèo của gia đình.

Phần lớn đồ vật trong phòng ngủ bị phá hủy — bao gồm một chiếc TV bị tan chảy và các bức tường bị đen. Điều may mắn là ngọn lửa chủ yếu được ngăn chặn bởi một cánh cửa đóng kín. Điều này ngăn đám cháy lan sang các khu vực khác của ngôi nhà.

Câu hỏi được đặt ra: Tại sao phòng ngủ đột nhiên lại bốc cháy?

Lực lượng lính cứu hỏa tiết lộ nguyên nhân gây cháy: Ánh sáng mặt trời đã phản chiếu từ chiếc gương trang điểm nhỏ và đốt cháy tấm rèm. Sam Wilkinson chia sẻ: "Chúng tôi vừa mới trang trí lại phòng vài ngày trước, vì vậy chúng tôi không chắc điều gì đã gây ra."

Chiếc gương chính là thủ phạm. Ảnh: Yahoo

"Sự cố này đáng lẽ có thể được ngăn ngừa, nhưng chúng tôi đã bỏ qua", Michael nói thêm.

Đáng nói, đây không phải trường hợp đầu tiên cháy nhà do gương phản chiếu ánh sáng. Năm 2022, đội cứu hỏa ở Merseyside (Anh) cũng đã phải dập 2 vụ cháy nhà đều xảy ra do ánh nắng chiếu vào những tấm gương. May mắn là không ai bị thương trong 2 vụ hỏa hoạn đó nhưng thiệt hại về tài sản thì rất lớn, một ngôi nhà đã bị cháy đến mức không thể ở được nữa.

Cặp đôi này đã chia sẻ câu chuyện của họ "để giúp giữ an toàn cho những người khác và nhắc nhở mọi người di chuyển các vật phản chiếu ra khỏi bệ cửa sổ và tránh ánh nắng trực tiếp". Michael cho biết thêm: "Lời khuyên của chúng tôi bây giờ là hãy cẩn thận và trang bị kiến thức để ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc như vậy xảy ra."

Theo Mirror