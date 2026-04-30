Phòng không tỷ USD của Mỹ bất lực trước tiêm kích 'bản sao F-5' từ Iran

Những sự thật chưa từng biết đến về những ngày đầu của cuộc chiến tranh của Mỹ - Israel chống lại Iran đang dần được hé lộ, liên quan đến một vụ tập kích khó tin.

Theo tiết lộ, ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột, một "máy bay chiến đấu F-5" của Iran đã đột nhập và ném bom vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Trại Buehring ở Kuwait và rút lui an toàn, thông tin này được NBC News đăng tải.

Mặc dù cơ sở quân sự nói trên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Lầu Năm Góc và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các hệ thống phòng không tinh vi, nhưng họ vẫn bỏ lỡ cuộc tấn công.

"Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ tại sao phi công lái chiếc F/A-18 người Kuwait lại bắn hạ bừa bãi mọi thứ anh ta phát hiện trên không, khi đã phá hủy tới 3 tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ", trang NBC News nhận xét.

Vào ngày xảy ra vụ "bắn nhầm đồng đội" nổi tiếng này, tác giả bài phân tích suy đoán phi công người Kuwait đã nhầm lẫn các tiêm kích F-15E Strike Eagle với MiG-29 hoặc F-14 Tomcat của Iran.

Mỹ thừa nhận bị máy bay "bản sao F-5" của Iran ném bom căn cứ ở Kuwait

Hóa ra chiếc máy bay của Iran là có thật và nhiều khả năng không phải là F-5E/F Tiger II thông thường do Mỹ sản xuất, mà đây là phiên bản hiện đại hóa do Iran chế tạo có tên HESA Saeqeh (Sấm sét), khác biệt so với phiên bản gốc nằm ở 2 cánh đuôi đứng.

Trọng lượng cất cánh tối đa của Saeqeh là 9.000kg. Tải trọng chiến đấu ở mức 2.180kg. Máy bay có thể mang cả vũ khí không đối không và không đối đất. Nó được trang bị 2 khẩu pháo tự động 20mm M39A2 (280 viên đạn mỗi khẩu).

Tốc độ của chiếc phi cơ đạt 1.700km/h, tầm bay 3.000km, trần bay 16.000m. Dòng tiêm kích này có phiên bản 1 chỗ ngồi và cả 2 chỗ ngồi (gọi là Saeqeh-2), ước tính đã có vài chục máy bay loại này được sản xuất.

Mặc dù không thể cạnh tranh ngang hàng với các máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ và Israel, nhưng chúng hoàn toàn đủ khả năng tấn công mục tiêu trên mặt đất, như đã được chứng minh bằng thành tích nói trên.

Phi công người Iran xứng đáng được khen ngợi vì lòng dũng cảm và sự chuyên nghiệp, khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều.

Cần nhắc lại vụ việc 2 máy bay ném bom tiền tuyến Su-24MK của Không quân Iran đã bị tiêm kích F-15QA của Qatar bắn hạ khi đang cố gắng tấn công căn cứ không quân Al Udeid, nơi cũng có lực lượng Mỹ đóng quân.

Thật đáng tiếc, các phi công của biên đội Su-24MK này đã thiệt mạng, nhưng có lẽ truyền thông Iran sẽ sớm đưa tin chi tiết hơn về hành động anh hùng của phi công nước này - những người đã ném bom thành công một mục tiêu của Mỹ bằng chiếc Saeqeh.