Hoạt động phòng không tích cực đã được ghi nhận tại không phận phía Nam Cộng hòa Hồi giáo Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Phòng không Iran căng mình đánh chặn các vật thể không xác định, ngày 10/6/2026.

Theo nguồn tin, hỏa lực đang được tiến hành nhằm vào các mục tiêu trên không gần thị trấn Mor, thuộc tỉnh Fars.

Lực lượng phòng không địa phương đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất và đang đánh chặn các vật thể không xác định.

Thông tin về loại máy bay tấn công, quy mô cuộc không kích và thiệt hại có thể xảy ra trên mặt đất hiện đang được các cơ quan quốc phòng liên quan của Iran xác minh.

Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc trước đó đã đưa ra các tuyên bố về việc chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran.

“Các cuộc không kích sẽ bắt đầu trong vài giờ nữa và sẽ nhắm vào các khu vực có tầm quan trọng chiến lược”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố hôm 10/6.

Người đứng đầu quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, Mỹ đang nhắm mục tiêu vô hiệu hóa các thành phần quan trọng đảm bảo khả năng phòng thủ và hậu cần của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

“Quyền kiểm soát eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường giao thông quan trọng nhất thế giới, vẫn thuộc về quân đội Mỹ một cách vô điều kiện”, ông Hegseth nhấn mạnh.