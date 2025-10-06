Trong tuần qua, “máy bay không người lái (UAV) không xác định” đã thực hiện một bài kiểm tra thực sự đối với các hệ thống phòng không hiện có của nhiều quốc gia châu Âu và kết quả đã rõ khi hàng loạt sân bay đã phải hoãn, hủy hoặc chuyển hướng hàng trăm máy bay vì sự cố này.

Các nhà nghiên cứu tin tình báo nguồn mở của phương Tây bày tỏ quan điểm chung của họ rằng, những máy bay không người lái nói trên, xuất hiện trên bầu trời nhiều quốc gia châu Âu, đã chứng minh sự bất lực hoàn toàn của các biện pháp phòng không của các quốc gia này.

Đáng chú ý là trong những ngày đầu tháng 10, không phận của một số quốc gia châu Âu đã trở thành hiện trường của một loạt các sự cố đáng báo động liên quan đến máy bay không người lái không rõ nguồn gốc.

Theo các nhà phân tích, làn sóng phát hiện máy bay không người lái bắt đầu ở Scandinavia và các quốc gia Baltic và đạt đến đỉnh điểm vào đêm ngày 3 tháng 10, khi “máy bay không người lái không xác định” được phát hiện ở khu vực lân cận các sân bay Prague (Cộng hòa Séc) và Munich (Đức), lần lượt là Sân bay Quốc tế Vaclav Havel và Sân bay Quốc tế Franz Josef Strauss.

Các nhà phân tích tin rằng, các sự cố UAV là lý do khiến các sân bay phải tạm thời đóng cửa, trong đó có một số vụ diễn ra liên tục, ví dụ như Sân bay Munich, một trong những trung tâm hàng không lớn nhất, đã bị đình chỉ hai lần trong vòng 24 giờ, cho thấy mức độ nghiêm trọng cực độ của tình hình.

Máy bay bị đình chỉ hoạt động, các chuyến bay bị hủy và chuyển hướng, ảnh hưởng đến các hãng hàng không, sân bay và hàng ngàn hành khách.

Sau đó, chính quyền Đức đã mở một cuộc điều tra và công khai thảo luận về sự cần thiết phải khẩn trương mở rộng quyền hạn của các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả khả năng sử dụng các biện pháp quân sự để vô hiệu hóa các mối đe dọa tương tự trong tương lai.

Các chuyên gia chỉ ra thực tế rằng, hóa ra các cơ quan an ninh hàng không châu Âu, vốn đã được chuẩn bị để chống lại các mối đe dọa (truyền thống) khác, đã không được chuẩn bị cho những “cuộc tấn công trên không của UAV”, mà như họ gọi là “phi truyền thống”.

Hiện vẫn chưa rõ mục đích của những chiếc máy bay không người lái này, hoặc các vụ xâm nhập này do ai thực hiện, thậm chí các cơ quan an ninh hàng không vẫn chưa xác định được chúng là loại máy bay không người lái nào, thiết kế và thông số kỹ thuật của chúng ra sao.

Giờ đây, các cơ quan an ninh châu Âu đang họp bàn để tìm biện pháp đối phó với với vấn đề này, không loại trừ sau này sẽ có sự tham gia của bên quân đội.

Giới chuyên gia chỉ ra rằng, thực trạng này là rất đáng lo ngại bởi trong thời đại số hóa toàn diện, việc tìm kiếm người điều khiển một chiếc máy bay không người lái nhỏ có khả năng phá hoại một cơ sở chiến lược, cuối cùng lại biến thành một nhiệm vụ phức tạp đến như vậy.